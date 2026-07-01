सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जुलाई से DA बढ़ना तय? सामने आया ये बड़ा अपडेट

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में बढ़ोतरी को लेकर नई उम्मीद जगी है। श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) ने मई 2026 का AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) जारी कर दिया है, जो बढ़कर 150.8 पर पहुंच गया है। यही इंडेक्स केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों के DR (Dearness Relief) तय करने का सबसे अहम आधार माना जाता है। अब सभी की नजर जून 2026 के अंतिम आंकड़ों और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी पर टिकी हुई हैं। आइए नीचे 3% DA हाइक का पूरा गणित समझते हैं।

DA में करीब 3 प्रतिशत की वृद्धि मई 2026 में AICPI-IW इंडेक्स 149.9 से बढ़कर 150.8 हो गया है, यानी इसमें 0.9 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह लगातार बढ़ती महंगाई का संकेत भी माना जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर जून 2026 में भी इंडेक्स में इसी तरह की बढ़ोतरी होती है, तो जुलाई 2026 से कर्मचारियों को मिलने वाले DA में करीब 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की मंजूरी के बाद ही होगा।

3% रहने की संभावना क्यों इतनी ज्यादा?

दरअसल, 7वें वेतन आयोग के तहत DA की गणना पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत के आधार पर की जाती है। मौजूदा अनुमान के अनुसार जुलाई 2025 से जून 2026 तक का औसत इंडेक्स लगभग 148.63 रहने की संभावना है। इसी औसत के आधार पर DA की गणना की जाती है। अगर अनुमानित जून 2026 का इंडेक्स 151.7 रहता है, तो कुल DA बढ़ोतरी लगभग 3.7 प्रतिशत निकलती है। लेकिन सरकार आमतौर पर अंतिम आंकड़े को राउंड ऑफ करती है, इसलिए वास्तविक बढ़ोतरी 3 प्रतिशत रहने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है।

DA की गणना का फॉर्मूला

DA की गणना का फॉर्मूला भी तय है। इसमें पिछले 12 महीनों के AICPI-IW औसत को 2.88 से गुणा कर एक निश्चित फॉर्मूले के जरिए DA प्रतिशत निकाला जाता है। यही कारण है कि हर महीने जारी होने वाला AICPI-IW डेटा सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस बार भी मई के आंकड़ों ने कर्मचारियों की उम्मीदों को मजबूत किया है।

सालाना महंगाई दर 4.72 प्रतिशत

मई 2026 के आंकड़ों में एक और अहम बात सामने आई है। सालाना महंगाई दर (Year-on-Year Inflation) बढ़कर 4.72 प्रतिशत पहुंच गई है, जबकि मई 2025 में यह 2.93 प्रतिशत थी, यानी एक साल में महंगाई में उल्लेखनीय तेजी आई है। खाद्य पदार्थ, ईंधन, कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे AICPI-IW इंडेक्स पर दिखाई दिया है।

जुलाई 2026 से DA में कितनी बढ़ोतरी?

हालांकि, अभी यह पूरी तरह तय नहीं कहा जा सकता कि जुलाई 2026 से DA में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जून 2026 का AICPI-IW डेटा अभी जारी होना बाकी है। यही अंतिम आंकड़ा पूरे 12 महीनों का औसत तय करेगा। इसके बाद वित्त मंत्रालय प्रस्ताव तैयार करेगा और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी।