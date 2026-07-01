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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जुलाई से DA बढ़ना तय? सामने आया ये बड़ा अपडेट

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने की उम्मीद तेज हो गई है
  • जी हां, क्योंकि AICPI-IW का मई 2026 डेटा 150.8 पर पहुंच गया है
  • आइए नीचे 3% DA हाइक का पूरा गणित समझते हैं
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जुलाई से DA बढ़ना तय? सामने आया ये बड़ा अपडेट

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में बढ़ोतरी को लेकर नई उम्मीद जगी है। श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) ने मई 2026 का AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) जारी कर दिया है, जो बढ़कर 150.8 पर पहुंच गया है। यही इंडेक्स केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों के DR (Dearness Relief) तय करने का सबसे अहम आधार माना जाता है। अब सभी की नजर जून 2026 के अंतिम आंकड़ों और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी पर टिकी हुई हैं। आइए नीचे 3% DA हाइक का पूरा गणित समझते हैं।

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DA में करीब 3 प्रतिशत की वृद्धि

मई 2026 में AICPI-IW इंडेक्स 149.9 से बढ़कर 150.8 हो गया है, यानी इसमें 0.9 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह लगातार बढ़ती महंगाई का संकेत भी माना जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर जून 2026 में भी इंडेक्स में इसी तरह की बढ़ोतरी होती है, तो जुलाई 2026 से कर्मचारियों को मिलने वाले DA में करीब 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की मंजूरी के बाद ही होगा।

3% रहने की संभावना क्यों इतनी ज्यादा?

दरअसल, 7वें वेतन आयोग के तहत DA की गणना पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत के आधार पर की जाती है। मौजूदा अनुमान के अनुसार जुलाई 2025 से जून 2026 तक का औसत इंडेक्स लगभग 148.63 रहने की संभावना है। इसी औसत के आधार पर DA की गणना की जाती है। अगर अनुमानित जून 2026 का इंडेक्स 151.7 रहता है, तो कुल DA बढ़ोतरी लगभग 3.7 प्रतिशत निकलती है। लेकिन सरकार आमतौर पर अंतिम आंकड़े को राउंड ऑफ करती है, इसलिए वास्तविक बढ़ोतरी 3 प्रतिशत रहने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है।

DA की गणना का फॉर्मूला

DA की गणना का फॉर्मूला भी तय है। इसमें पिछले 12 महीनों के AICPI-IW औसत को 2.88 से गुणा कर एक निश्चित फॉर्मूले के जरिए DA प्रतिशत निकाला जाता है। यही कारण है कि हर महीने जारी होने वाला AICPI-IW डेटा सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस बार भी मई के आंकड़ों ने कर्मचारियों की उम्मीदों को मजबूत किया है।

सालाना महंगाई दर 4.72 प्रतिशत

मई 2026 के आंकड़ों में एक और अहम बात सामने आई है। सालाना महंगाई दर (Year-on-Year Inflation) बढ़कर 4.72 प्रतिशत पहुंच गई है, जबकि मई 2025 में यह 2.93 प्रतिशत थी, यानी एक साल में महंगाई में उल्लेखनीय तेजी आई है। खाद्य पदार्थ, ईंधन, कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे AICPI-IW इंडेक्स पर दिखाई दिया है।

जुलाई 2026 से DA में कितनी बढ़ोतरी?

हालांकि, अभी यह पूरी तरह तय नहीं कहा जा सकता कि जुलाई 2026 से DA में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जून 2026 का AICPI-IW डेटा अभी जारी होना बाकी है। यही अंतिम आंकड़ा पूरे 12 महीनों का औसत तय करेगा। इसके बाद वित्त मंत्रालय प्रस्ताव तैयार करेगा और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

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अगर अनुमान सही साबित होते हैं और सरकार 3 प्रतिशत DA बढ़ाती है, तो इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। इससे उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत भी मिलेगी। फिलहाल, सभी की निगाहें जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों और सरकार की अंतिम घोषणा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वही तय करेगा कि जुलाई से कर्मचारियों की सैलरी में आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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