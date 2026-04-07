DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज होगा डीए का ऐलान? बड़ी बैठक, कितना होगा इजाफा
DA Hike January 2026: केंद्रीय कर्मचारी के डीए का ऐलान कब होगा? यह एक बड़ा सवाल है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग आज मंगलवार को होने जा रही है। उम्मीद है कि डीए पर सरकार आज फैसला ले सकती है।
DA Hike January 2026: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अब जनवरी 2026 के डीए के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। पहले उम्मीद थी की मार्च में होली के आस-पास केंद्र सरकार की तरफ से डीए का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ऐलान अभी तक हुआ नहीं है। आज मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग है। उम्मीद है कि आज सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान हो सकता है। बता दें, जब भी डीए का ऐलान सरकार की तरफ से किया जाएगा वह 1 जनवरी 2026 से नोटिफाई रहेगा। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा एरियर के तौर पर कर्मचारियों को क्रेडिट किया जाएगा।
7वें पे कमिशन की समाप्ति के बाद पहली बार है जब सरकार की तरफ से डीए का ऐलान होगा। बता दें, सरकार की तरफ से जनवरी और जुलाई दो बार डीए का ऐलान होता है। जनवरी के डीए का ऐलान सरकार होली के आस-पास हो रहा है। वहीं, जुलाई के डीए का ऐलान दिवाली के आस-पास किया जाता है। लेकिन इस बार जनवरी के डीए के साथ ऐसा नहीं देखने को मिला।
कितना बढ़ेगा डीए?
आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीयल वर्कर्स के कैलकुलेशन को अगर देखें तो इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 2 प्रतिशत बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तब की स्थिति में डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
दिसंबर 2025 में CPI-IW 148.20 था। जोकि 7वें पे कमिशन के फॉर्मूला के हिसाब से देखें को 60.34 प्रतिशत के करीब होता है। ऐसे में कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत बढ़कर हो सकता है।
क्यों हो रही है डीए के ऐलान में देरी?
जनवरी के डीए को लेकर इस बार इसलिए इतनी चर्चा हो रही है कि क्योंकि पहले यह मार्च या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में अप्रवू कर दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मौजूदा समय में 7वां वित्त आयोग समाप्त हो चुका है। और 8वां पे कमिशन प्रभावी हो चुका है। इस ट्रांजिशन की वजह भी देरी का एक कारण है।
8वें वित्त आयोग को 18 महीने का समय मिला है। इस दौरान कमिशन सभी पक्षों का जरूरतों के आधार पर एक सुझाव भेजेगा। जिसपर फैसला किया जाएगा। इसके बाद ही सैलरी और पेंशन पर कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।