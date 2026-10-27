DA Hike: क्या DA बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक जरूरी है? आखिर क्यों हो रही है देरी?

मुख्य बातें

DA में अगर 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर होती है, तो कर्मचारियों को हर महीने ज्यादा DA मिलेगा और पात्र कर्मचारियों को जुलाई से एरियर भी मिल सकता है।

DA Hike Latest News: DA में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों के मन में यह सवाल भी है कि क्या सरकार को इसके लिए कैबिनेट की बैठक का इंतजार करना होगा? इस सवाल का जवाब आगे जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो महंगाई भत्ता मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कब होगा? आज 27 अक्टूबर तक केंद्र सरकार ने इसका ऐलान नहीं किया है।

बता दें डीए में इजाफे से कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी बढ़ेगी, जबकि पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

DA Hike 2026: आखिर क्यों हो रही है देरी? केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। जुलाई 2026 के DA संशोधन के लिए जरूरी महंगाई के आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक नई दर घोषित नहीं की है।

कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अक्टूबर में सरकार की ओर से महंगाई भत्ते पर फैसला आ सकता है। खासकर 14 अक्टूबर को रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस और 16 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा के बाद DA बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ गई थीं। हालांकि, दोनों ही घोषणाओं में महंगाई भत्ते को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ।

इसके बाद 21 अक्टूबर को भी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। उस दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई। फिलहाल सरकार ने DA बढ़ाने में हो रही देरी की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है।

क्या DA बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक जरूरी है? महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों के मन में यह सवाल भी है कि क्या सरकार को इसके लिए कैबिनेट की बैठक का इंतजार करना होगा? रिपोर्ट के मुताबिक, DA में संशोधन की घोषणा के लिए हर बार नियमित कैबिनेट बैठक का इंतजार करना जरूरी नहीं है। वित्त मंत्रालय भी इस संबंध में घोषणा कर सकता है।

इसलिए कर्मचारियों को अगली कैबिनेट बैठक के अलावा वित्त मंत्रालय की ओर से आने वाले आधिकारिक आदेश पर भी नजर रखनी चाहिए। हालांकि, घोषणा कब होगी और DA कितने प्रतिशत बढ़ेगा, इसका फैसला सरकार को ही करना है।

3% बढ़ोतरी का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है? केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आधार पर की जाती है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले DA संशोधन की गणना के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है।

इन आंकड़ों के आधार पर DA की गणना लगभग 63.75% बैठने की रिपोर्ट है। मौजूदा गणना पद्धति के अनुसार, दशमलव के बाद के हिस्से को छोड़कर दर 63% रहने का अनुमान है। यही वजह है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। ध्यान रखें कि 63% DA अभी संभावित दर है। सरकार की मंजूरी और आधिकारिक आदेश के बाद ही नई दर की पुष्टि होगी।

DA Hike Calculator: ₹18,000 से ₹1 लाख बेसिक सैलरी वालों को कितना फायदा? अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 60% से बढ़ाकर 63% करती है, तो कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से अतिरिक्त रकम मिलेगी। इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझिए…

अगर बेसिक सैलरी ₹18,000 तो 60% DA ₹10,800 होगा और 63% DA पर रकम ₹11,340 होगी यानी हर महीने 540 रुपये का फायदा।

गर बेसिक सैलरी ₹25,000 तो 60% DA ₹15,000 होगा और 63% DA पर रकम ₹15,750 होगी यानी हर महीने ₹750 का फायदा।

अगर बेसिक सैलरी ₹35,000 तो 60% के हिसाब से DA ₹21,000 होगा और 63% DA पर रकम ₹22,050 होगी यानी हर महीने ₹1,050 का फायदा।

अगर बेसिक सैलरी ₹50,000 तो 60% के हिसाब से DA ₹30,000 होगा और 63% DA पर रकम ₹31,500 होगी यानी हर महीने ₹1,500 का फायदा।

अगर बेसिक सैलरी ₹75,000 तो 60% के हिसाब से DA ₹45,000 और 63% DA पर रकम ₹47,250 होगी यानी हर महीने ₹2,250 का फायदा।

अगर बेसिक सैलरी ₹1,00,000 तो 60% के हिसाब से DA ₹60,000 और 63% DA पर रकम ₹63,000होगी यानी हर महीने ₹3,000 का फायदा। यह कैलकुलेशन संभावित 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी पर आधारित है। वास्तविक फायदा कर्मचारी की पात्र बेसिक सैलरी और सरकार के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा।

DA Arrears: जुलाई से मिल सकता है एरियर केंद्र सरकार अगर जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो पात्र कर्मचारियों को नई दर के अनुसार एरियर भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए, ₹50,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का DA 60% से बढ़कर 63% होने पर हर महीने ₹1,500 ज्यादा बनेगा।