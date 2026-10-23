केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा? 1%, 2% और 3% DA बढ़ोतरी का गणित
मुख्य बातें
- 18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी
- इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया
- यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था
केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में हुई कुछ केंद्रीय कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी पर ऐलान की उम्मीद थी लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सरकार अगले एक हफ्ते में डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी। बहरहाल, इस इंतजार के बीच केंद्रीय कर्मचारी अपने-अपने तरीके से डीए और सैलरी बढ़ोतरी का हिसाब जोड़ रहे हैं। सवाल है कि अगर डीए की मौजूदा दर (60%) में 1, 2 या 3 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने कितने रुपये अतिरिक्त मिलेंगे? आइए इसे समझ लेते हैं।
कितनी होगी बढ़ोतरी?
मान लीजिए कि डीए की दर 1 प्रतिशत बढ़ती है तो यह 60% से बढ़कर 61% पर पहुंच जाएगी। ऐसे में लेवल 1 कर्मचारियों को हर महीने ₹180 अतिरिक्त मिलेंगे। बता दें कि लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 है। वर्तमान में इन कर्मचारियों का डीए 60% की मौजूदा दर से ₹10800 है। डीए में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी पर यह डीए बढ़कर ₹10980 हो जाएगा। इसी तरह, 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ डीए 62% होती है तो लेवल 1 कर्मचारियों को मासिक अतिरिक्त राशि ₹360 मिलेगी। वहीं, अगर DA बढ़कर 63% हो जाता है, तो अलग-अलग मूल वेतन स्तरों के हिसाब से मासिक बढ़ोतरी ₹540 से ₹1500 तक हो सकती है।
बता दें कि हर लेवल में बेसिक सैलरी बढ़ती जाती है तो जाहिर है कि डीए में भी उसी हिसाब से इजाफा होगा। अब अगले संशोधन का इंतजार है। वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह सरकार द्वारा तय की जाने वाली अंतिम दर पर निर्भर करेगा।
अक्टूबर तक का एरियर मिलेगा
डीए में जितनी भी बढ़ोतरी होगी, वो बैकडेट में एक जुलाई 2026 से लागू होने वाली है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी कुल 4 महीने का डीए एरियर मिलेगा। जानकारों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों को 30 नवंबर की जो सैलरी आएगी, उसमें डीए की बढ़ी हुई रकम जोड़कर आएगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक जुलाई के संशोधन या इसके भुगतान की समय-सीमा की पुष्टि नहीं की है। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक केवल अनुमान माना जाना चाहिए।
क्या है डीए?
डीए, सैलरी का एक ऐसा हिस्सा है जो महंगाई से जुड़ा होता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ती जीवन-यापन लागत का सामना करने में मदद करने के लिए दिया जाता है। सरकार आमतौर पर साल में दो बार इसमें संशोधन करती है, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होते हैं। जनवरी वाले संशोधन की घोषणा आमतौर पर मार्च या अप्रैल में की जाती है जबकि जुलाई वाले संशोधन की घोषणा अक्सर अक्टूबर में होती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें