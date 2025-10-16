Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़DA hike for this state govt employees dearness allowance by 2 percent ahead of Diwali

2% डीए का हुआ ऐलान, अब दिवाली से पहले इन कर्मचारियों की हुई मौज

संक्षेप: डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला एक जीवन-यापन लागत समायोजन है। इसकी गणना श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है।

Thu, 16 Oct 2025 09:57 AMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
2% डीए का हुआ ऐलान, अब दिवाली से पहले इन कर्मचारियों की हुई मौज

DA Hike: दिवाली से पहले जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन के 12.25% से बढ़ाकर 14.25% कर दिया है। राज्य के वित्त विभाग ने कहा कि संशोधित दर 1 जुलाई से लागू होगी और सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों, दोनों पर लागू होगी। चालू वित्त वर्ष में यह डीए में दूसरा संशोधन है। मई में, भत्ते को 10.75% से बढ़ाकर 12.25% कर दिया गया था।

इन राज्यों में भी ऐलान

बता दें कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के संशोधनों की घोषणा की गई है। कुछ दिन पहले, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो गया। यह भी 1 जुलाई से प्रभावी होगा। यह निर्णय राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इस वृद्धि से हजारों कर्मचारियों और रिटायर लोगों को लाभ होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़ा है 3% डीए

राष्ट्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इस संशोधन के तहत, भत्ता 1 जुलाई से मूल वेतन का 58% हो गया है। इस कदम से लगभग 49 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिसकी अनुमानित राजकोषीय लागत ₹10,084 करोड़ है।

महंगाई भत्ता क्या है?

महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला एक जीवन-यापन लागत समायोजन है। इसकी गणना श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है।

