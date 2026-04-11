डीए में 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी, इन कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी
केंद्रीय कर्मचारियों को साल की पहली छमाही के डीए का इंतजार है। आमतौर पर होली के आसपास सरकार डीए पर फैसला लेती है लेकिन इस बार अप्रैल के दूसरे हफ्ते में भी किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है।
DA hike news: केंद्रीय कर्मचारियों को साल 2026 की पहली छमाही के डीए यानी महंगाई भत्ते का इंतजार है। डीए का यह इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। आमतौर पर होली के आसपास सरकार डीए पर फैसला लेती है लेकिन इस बार अप्रैल के दूसरे हफ्ते में भी किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है। इस इंतजार के बीच कुछ राज्य की सरकारें अपने अलग-अलग वर्ग के कर्मचारियों के डीए पर फैसले ले रही हैं। ऐसा ही एक फैसला तेलंगाना की सरकार ने लिया है।
क्या है फैसला?
दरअसल, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। राज्य के परिवहन मंत्री पोंनम प्रभाकर ने महंगाई भत्ते में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे यह 50.7 प्रतिशत से बढ़कर 52.8 प्रतिशत हो गया है। संशोधित महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। पिछले तीन महीनों का बकाया पूरक बिलों के माध्यम से चुकाया जाएगा और आने वाले महीनों में तीन किश्तों में इसका भुगतान किया जाएगा। इस वृद्धि से परिवहन निगम पर प्रति माह 2.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है।
एक वर्ष से भी कम समय में परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए यह दूसरी महंगाई भत्ता वृद्धि है। इससे पहले जुलाई 2025 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि लागू की गई थी। इस संशोधन के साथ, कुल महंगाई भत्ता अब 52.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वहीं, मई 2024 में आरपीएस-2017 लागू होने के बाद अब कोई बकाया शेष नहीं है।
क्या कहा मंत्री ने?
राज्य सरकार के मंत्री ने कहा कि सरकार ने महंगाई भत्ते की एकमात्र लंबित किश्त का भुगतान कर दिया है और कर्मचारी कल्याण तथा यात्री सुविधा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन निगम को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने उल्लेख किया कि अस्पताल की सुविधाओं के सुधार, अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान करने, एक समिति के माध्यम से लंबे समय से सेवामुक्त कर्मचारियों को बहाल करने और नई नियुक्तियों के माध्यम से कार्यभार कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक वाई. नागीरेड्डी ने लंबे समय से प्रतीक्षित महंगाई भत्ता वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि कर्मचारी इस घोषणा का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोहराया कि कर्मचारियों का कल्याण संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया और राज्य भर के परिवहन निगम कर्मचारियों को यह लाभ प्रदान करने के लिए मंत्री को बधाई दी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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