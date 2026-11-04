3% फिर से बढ़ा डीए, इस बार किन कर्मचारियों के लिए है खुशखबरी?

मुख्य बातें

केंद्र सरकार के बाद अब अलग-अलग राज्यों में भी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी कड़ी में गुजरात की सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया है। दिवाली से पहले गुजरात की सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसला आज होने वाली राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया है। सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। इस फैसले से राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि गुजरात के अलावा कुछ और राज्यों ने भी डीए में इजाफा किया है।

पंजाब सरकार ने भी किया है ऐलान इसके अलावा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में तीन प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। इसके साथ ही राज्य में डीए की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। बढ़ा हुआ भत्ता एक नवंबर से लागू होगा और दिसंबर में मिलने वाले वेतन, पेंशन में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 2022 में सत्ता संभालने के समय कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो अब बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। सितंबर में आठ प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के बाद अब दो महीने के भीतर कुल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने दावा किया कि इतनी कम अवधि में पहली बार किसी सरकार ने महंगाई भत्ते में इतनी वृद्धि की है।

राजस्थान सरकार ने भी दिया है तोहफा राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों की डीआर में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी जिससे प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

सातवें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत का लाभ एक जुलाई 2026 से देय होगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान आगामी दिसंबर में नवंबर के वेतन के साथ किया जाएगा।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐलान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से मिलेगा जबकि पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी डीए में 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।