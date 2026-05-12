इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बढ़कर 60% हुआ DA, अब सैलरी में होगा इतना इजाफा
Postal Employees DA hike news: पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि आपका DA बढ़कर अब 60% हो गया है। यह नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जिससे लाखों डाक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। आइए जानते हैं कि अब आपके खाते में कितनी ज्यादा सैलरी आएगी?
Postal Employees DA hike news: ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने लाखों ग्रामीण डाक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कर दी है। अब ग्रामीण डाक सेवकों (Gramin Dak Sevaks) को 1 जनवरी 2026 से उनके बेसिक टाइम रिलेटेड कंटीन्यूटी अलाउंस (TRCA) पर 60% DA मिलेगा। डाक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के DA के बराबर लाभ देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे देशभर के लाखों ग्रामीण डाक कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
डाक विभाग ने 10 मई 2026 को जारी आदेश में साफ कहा कि ग्रामीण डाक सेवकों को अब वही DA दर मिलेगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रही है। इससे पहले DA की दर 58% थी, जिसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। यह फैसला वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 22 अप्रैल 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के बाद लागू किया गया। सरकार का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को राहत देना जरूरी था।
इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ग्रामीण डाक सेवक की बेसिक सैलरी ₹20,000 है, तो उसे अब ₹12,000 DA मिलेगा, यानी उसकी कुल मासिक सैलरी बढ़कर ₹32,000 हो जाएगी। इसी तरह ₹25,000 बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को ₹15,000 DA मिलेगा और उसकी कुल सैलरी ₹40,000 तक पहुंच जाएगी। DA बढ़ने से कर्मचारियों की जेब में हर महीने अतिरिक्त रकम आएगी, जिससे घरेलू खर्च संभालने में मदद मिलेगी। आइए इसको नीचे दिए गए टेबल चार्ट में विस्तार से समझते हैं।
|मूल वेतन (Basic Salary)
|60% DA
|कुल सैलरी
|₹10,000
|₹6,000
|₹16,000
|₹12,500
|₹7,500
|₹20,000
|₹15,000
|₹9,000
|₹24,000
|₹17,500
|₹10,500
|₹28,000
|₹20,000
|₹12,000
|₹32,000
|₹22,500
|₹13,500
|₹36,000
|₹25,000
|₹15,000
|₹40,000
क्यों दिया जाता है DA?
दरअसल, DA यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। जब बाजार में खाने-पीने की चीजें, ईंधन, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ती हैं, तब सरकार कर्मचारियों की आय को संतुलित रखने के लिए DA बढ़ाती है। यही वजह है कि हर DA बढ़ोतरी को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जाता है।
सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी DA और DR में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह दर 58% से बढ़कर 60% हो गई। अब इसी का फायदा ग्रामीण डाक सेवकों को भी मिलेगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डाक कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत के बीच यह फैसला लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर बनकर आया है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
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भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।