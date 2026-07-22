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महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान, इन कर्मचारियों को सरकार ने दी खुशखबरी

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • महंगाई के असर को देखते हुए इस भत्ते में संशोधन किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की मासिक सैलरी बढ़ जाएगी
  • आइए डिटेल में जानते हैं कि इसका फायदा किन कर्मचारियों को होगा
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान, इन कर्मचारियों को सरकार ने दी खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। इस इंतजार के बीच केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों (CPSE) में काम करने वाले अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों को एक बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, लोक उद्यम विभाग ने इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस यानी औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) की नई दरें जारी कर दी हैं। बता दें कि महंगाई के असर को देखते हुए इस भत्ते में संशोधन किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की मासिक सैलरी बढ़ जाएगी।

क्या हैं नई औद्योगिक महंगाई भत्ता की दरें?

सरकार की अधिसूचना के मुताबिक इस भत्ते की नई दरें 1987, 1997, 2007 और 2017 वेतनमान के तहत आने वाले CPSE कर्मचारियों पर लागू होंगी। साल 2017 वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का भत्ता 55.7% हो गया है। वहीं, 2007 और 1997 के भत्ते की बात करें तो क्रमश: 241.7% और 476.9% हैं। इसके अलावा, साल 1987 वेतनमान के कर्मचारियों के लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) 9,854 के आधार पर ₹18,298 का इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस तय किया गया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता उन कर्मचारियों को मिलेगा जो CPSE में कार्यरत हैं। इनमें ऊर्जा, तेल एवं गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इस्पात, कोयला, बिजली और वित्तीय सेवाओं जैसी सरकारी कंपनियों के अधिकारी और गैर-यूनियन सुपरवाइजर शामिल हैं।

सैलरी पर कितना पड़ेगा असर?

महंगाई भत्ता बढ़ने का सीधा फायदा कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹50,000 है और वह 2017 वेतनमान के तहत आता है तो 55.7% की नई IDA दर के हिसाब से उसे ₹27,850 महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे। अलग-अलग कर्मचारियों के लिए यह राशि उनके बेसिक वेतन के अनुसार अलग होगी।

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क्या होता है IDA?

इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (IDA) की बात करें तो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर होती है। महंगाई बढ़ने पर IDA भी बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। इसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

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महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी ऐसे समय आई है, जब केंद्रीय कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई से दिसंबर छमाही के भत्ते में बढ़ोतरी सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि सरकार 3 या 4 पर्सेंट तक भत्ता बढ़ाएगी। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को 63 या 64 पर्सेंट भत्ता मिलेगा। बता दें कि महंगाई भत्ता अभी 60 पर्सेंट है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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