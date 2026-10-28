औद्योगिक DA में 3% से ज्यादा का इजाफा, इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) में काम करने वाले अधिकारियों और गैर-यूनियनकृत सुपरवाइजरों के लिए खुशखबरी है
- वित्त मंत्रालय के तहत इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ते (IDA) की दरों में संशोधन किया है
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते (IDA) की दरों में बदलाव किया है। आइए जानते हैं कि इसका फायदा किसे और कितना मिलेगा?
कितनी हुई बढ़ोतरी
अधिकांश कर्मचारियों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते को 59.1% कर दिया गया है। पहले यह 55.7% था। मतलब ये कि कर्मचारियों के भत्ते में 3 पर्सेंट से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने बताया है कि नई दरें 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगी। बता दें कि 1987, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमानों का पालन करने वाले CPSEs के बोर्ड-स्तरीय पदों पर कार्यरत लोगों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों को इसका लाभ मिलेगा।
नए संशोधन के बाद अलग-अलग वेतनमान वाले पात्र कर्मचारियों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते की दर:
- 1987 वेतनमान: IDA की गणना संबंधित पुराने वेतनमान और लागू व्यवस्था के अनुसार होगी।
- 1997 वेतनमान: IDA की दर 489.5% होगी।
- 2007 वेतनमान: IDA की दर 249.2% होगी।
- 2017 वेतनमान: IDA की दर 59.1% होगी।
इस तरह 2017 वेतनमान के तहत आने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए IDA में 3.4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है।
किन कर्मचारियों को मिलता है औद्योगिक महंगाई भत्ता?
औद्योगिक महंगाई भत्ता के लिए पात्र कर्मचारियों की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी, सुपरवाइजर और औद्योगिक कर्मचारी शामिल हैं। इसके दायरे में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के कुछ कर्मचारी आते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के DA से कैसे अलग है IDA?
औद्योगिक महंगाई भत्ता और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) में अंतर होता है। यह अलग-अलग वेतन व्यवस्थाओं के तहत लागू होते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के DA में आमतौर पर हर छह महीने में संशोधन होता है, जबकि CPSE कर्मचारियों के IDA की समीक्षा हर तीन महीने में की जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाता है। आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद इसमें बदलाव संभव है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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