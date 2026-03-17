Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

8वें वेतन आयोग में DA का ऐलान अप्रैल में... केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

Mar 17, 2026 11:53 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

8th Pay Commission: जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का इंतजार अभी भी जारी है और लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इसकी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग में DA का ऐलान अप्रैल में... केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

8th Pay Commission: जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का इंतजार अभी भी जारी है और लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इसकी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर सरकार होली या दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के आसपास DA बढ़ोतरी का ऐलान करती रही है, इसलिए इस बार भी उम्मीद थी कि मार्च की शुरुआत में होली से पहले खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और मार्च का आधा महीना बीतने के बावजूद अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

साल में दो बार बढ़ता है DA

दरअसल, सरकार साल में दो बार DA बढ़ाती है (एक बार जनवरी से लागू और दूसरी बार जुलाई से) हालांकि, इसका ऐलान अक्सर कुछ हफ्तों बाद किया जाता है। DA की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत के आधार पर होती है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत मिलती है। अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो सरकार ने DA बढ़ोतरी की घोषणा मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में की है। उदाहरण के लिए, साल 2025 में DA बढ़ोतरी का ऐलान 28 मार्च को हुआ था, जबकि 2024 में यह 12 मार्च को घोषित किया गया था। वहीं जुलाई 2025 के DA का ऐलान 1 अक्टूबर 2025 को दिवाली से पहले किया गया था। यानी तारीख तय नहीं होती, लेकिन त्योहारों के आसपास घोषणा करने का रिवाज जरूर रहा है।

ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से ही हो लागू, कर्मचारी संगठनों की डिमांड

1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा

इसी ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि जनवरी 2026 के लिए DA बढ़ोतरी का ऐलान अब कभी भी हो सकता है—संभव है कि मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में सरकार फैसला ले। हालांकि, जब भी घोषणा होगी, बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। जहां तक बढ़ोतरी की बात है, AICPI के आंकड़ों के आधार पर इस बार करीब 2% DA बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 58% DA बढ़कर 60% हो जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ होगा।

ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग में इन कर्मचारियों के पेंशन अपडेट, सरकार ने क्या कहा- जानिए
ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग में 35% बढ़ेगी सैलरी… जनवरी से ही एरियर! कर्मचारियों के लिए खबर
ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग में हर साल 6% इंक्रीमेंट... DA का बदलेगा कैलकुलेशन!

DA बढ़ने का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ता है, क्योंकि यह उनकी बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो 2% DA बढ़ने पर उसे हर महीने करीब 600 रुपये ज्यादा मिलेंगे। इसी तरह अलग-अलग पे लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी कुल आय में इजाफा होगा।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News 8th pay commission
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,