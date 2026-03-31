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कब आएगा जनवरी का DA? क्यों हो रही है देरी, केंद्रीय कर्मचारियों को लम्बे समय से इंतजार

Mar 31, 2026 07:53 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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DA Hike Updates: जनवरी के डीए के ऐलान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों अप्रैल के पहले सप्ताह में खुशखबरी मिल सकती है। सरकार की तरफ से DA का ऐलान किया जा सकता है। 

कब आएगा जनवरी का DA? क्यों हो रही है देरी, केंद्रीय कर्मचारियों को लम्बे समय से इंतजार

DA Hike Updates: डीए के ऐलान का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक खुशखबरी नहीं मिली है। उम्मीद की जा रही थी कि होली के आस-पास केंद्र सरकार की तरफ से DA की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मार्च का महीना भी आज बीत गया। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। ऐसे में चर्चा इस बात की जोरों से हो रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में सरकार की तरफ से डीए का ऐलान कर दिया जाएगा।

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लम्बा होता DA का इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को साल भर में दो बार डीए मिलता है। एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में डीएम कर्मचारियों को दिया जाता है। हालांकि, उसी महीने में ऐलान होता नहीं है। अमूमन सरकार की तरफ से DA त्योहारों के समय दिया जाता रहा है। जिसकी वजह से बड़ी संख्या में कर्मचारी 4 मार्च 2026 को डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है।

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केंद्रीय कर्मचारी इस उम्मीद में थे कि डीए बढ़ोतरी का ऐलान 25 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।

क्या वजह है DA में देरी की?

इस देरी के पीछे कोई विशेष कारण नहीं पता चला है। हालांकि, 8वें पे कमीशन की वजह से बोने वाले ट्रांजिशन के कारण देरी की संभावना हो सकती है। बता दें, डीए में इजाफा इस बार मौजूदा नियमों के अनुसार ही होगा।

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2 से 3 प्रतिशत बढ़ सकता है डीए?

इस बार कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। जिसकी वजह से डीए 60 प्रतिशत हो जाएगा। अब देखना है कि मोदी सरकार की तरफ से इस बार कितना डीए में इजाफा होगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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