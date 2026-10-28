DA Hike: आज मोदी कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते का हो सकता है ऐलान वरना...
मुख्य बातें
- DA Hike: अगर आज 28 अक्टूबर 2026 को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई तो सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है वरना DA में इजाफे के रूप में दिवाली गिफ्ट की उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी
DA Hike: दिवाली से पहले 55 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगर आज 28 अक्टूबर 2026 को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई तो सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है वरना DA में इजाफे के रूप में दिवाली गिफ्ट की उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी। बता दें पहले 14 और बाद में 21 अक्टूबर के ल ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। आज की बैठक को लेकर भी अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
क्या आज DA में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है?
अगर आज कैबिनेट की बैठक हुई तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक बड़ा फैसला है और सरकार बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसका ऐलान कर सकती है।
हालांकि, कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक बढ़ोतरी की तारीख और दर को लेकर किसी भी दावे को पक्का नहीं माना जा सकता।
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार हो रहा लंबा
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद थी कि सरकार सितंबर में ही इसका ऐलान कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अक्टूबर में भी कर्मचारियों को कई बार उम्मीद जगी, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी।
14 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक के बाद भी डीए में इजाफे का ऐलान नहीं हुआ। इस दौरान सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी। इसके बाद 16 अक्टूबर को केंद्रीय नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के लिए भी नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की घोषणा की गई।
कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बोनस की घोषणा के बाद महंगाई भत्ते पर भी फैसला हो जाएगा, लेकिन अब तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
जुलाई 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ DA
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में प्रस्तावित बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होनी है। इसका मतलब है कि अगर सरकार अक्टूबर में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो कर्मचारियों को जुलाई से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर मिल सकता है।
मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक, अगर सरकार इस महीने बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर नवंबर के अंत में मिलने वाली सैलरी के साथ मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक भुगतान सरकार के आधिकारिक आदेश और वेतन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?
इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो DA की मौजूदा दर 60% से बढ़कर 63% हो सकती है।महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आकलन जुलाई 2025 से जून 2026 तक के औसत महंगाई आंकड़ों के आधार पर किया गया है।
बता दें कि 3 प्रतिशत बढ़ोतरी फिलहाल अनुमान है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ता है। DA की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। इसके अलावा, कुछ कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी इसका असर पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए, लेवल-8 के ऐसे केंद्रीय कर्मचारी की बात करें, जिसकी शुरुआती बेसिक सैलरी 47,600 रुपये है और जो नई दिल्ली जैसे हाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाले शहर में तैनात है। डीए में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता (DA) ₹28,560 से ₹29,988 हो जाएगा यानी हर महीने DA में बढ़ोतरी ₹1,428 होगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में DA सहित राशि ₹5,760 से बढ़कर ₹5,868 हो जाएगी। इस उदाहरण में कर्मचारी को महंगाई भत्ते से हर महीने 1,428 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में संभावित 108 रुपये की बढ़ोतरी को जोड़ दें, तो कुल मंथली फायदा लगभग 1,536 रुपये हो सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें