DA Hike: आज मोदी कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते का हो सकता है ऐलान वरना...

मुख्य बातें

अगर आज कैबिनेट की बैठक हुई तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है।

DA Hike: दिवाली से पहले 55 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगर आज 28 अक्टूबर 2026 को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई तो सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है वरना DA में इजाफे के रूप में दिवाली गिफ्ट की उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी। बता दें पहले 14 और बाद में 21 अक्टूबर के ल ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। आज की बैठक को लेकर भी अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

क्या आज DA में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है? अगर आज कैबिनेट की बैठक हुई तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक बड़ा फैसला है और सरकार बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसका ऐलान कर सकती है।

हालांकि, कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक बढ़ोतरी की तारीख और दर को लेकर किसी भी दावे को पक्का नहीं माना जा सकता।

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार हो रहा लंबा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद थी कि सरकार सितंबर में ही इसका ऐलान कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अक्टूबर में भी कर्मचारियों को कई बार उम्मीद जगी, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी।

14 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक के बाद भी डीए में इजाफे का ऐलान नहीं हुआ। इस दौरान सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी। इसके बाद 16 अक्टूबर को केंद्रीय नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के लिए भी नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की घोषणा की गई।

कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बोनस की घोषणा के बाद महंगाई भत्ते पर भी फैसला हो जाएगा, लेकिन अब तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

जुलाई 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ DA केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में प्रस्तावित बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होनी है। इसका मतलब है कि अगर सरकार अक्टूबर में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो कर्मचारियों को जुलाई से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर मिल सकता है।

मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक, अगर सरकार इस महीने बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर नवंबर के अंत में मिलने वाली सैलरी के साथ मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक भुगतान सरकार के आधिकारिक आदेश और वेतन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता? इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो DA की मौजूदा दर 60% से बढ़कर 63% हो सकती है।महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आकलन जुलाई 2025 से जून 2026 तक के औसत महंगाई आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

बता दें कि 3 प्रतिशत बढ़ोतरी फिलहाल अनुमान है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ता है। DA की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। इसके अलावा, कुछ कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी इसका असर पड़ सकता है।