DA पर दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी, इस दिन ऐलान संभव

मुख्य बातें

DA Hike: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी पर टिकी है। 28 अक्टूबर को होने वाली संभावित कैबिनेट बैठक में सरकार DA बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अनुमान है कि महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 60% से 63% हो सकता है। अगर सरकार मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों को जुलाई 2026 से बढ़े हुए DA का फायदा मिल सकता है और जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

28 अक्टूबर को हो सकता है DA का ऐलान? केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में DA बढ़ाने का ऐलान कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस और दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नॉन-PLB बोनस का ऐलान जरूर किया, लेकिन DA बढ़ोतरी पर कोई फैसला सामने नहीं आया। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि 28 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार महंगाई भत्ते को लेकर फैसला कर सकती है। ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक, सरकार बुधवार को बैठक के बाद DA बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है।

कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता? इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो महंगाई भत्ता मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो सकता है। DA की गणना जुलाई 2025 से जून 2026 तक के औसत खुदरा महंगाई के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। इसी के हिसाब से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तय होगी।

जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़े हुए DA का फायदा अगर सरकार DA बढ़ाने का ऐलान करती है, तो इसका फायदा जुलाई 2026 से मिल सकता है। यानी कर्मचारियों को जुलाई से लागू होने वाली बढ़ोतरी का एरियर भी मिलेगा। मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक, अगर अक्टूबर में DA का ऐलान हो जाता है, तो कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर नवंबर के आखिर में मिलने वाली सैलरी के साथ मिल सकता है। हालांकि, एरियर और भुगतान की तारीख को लेकर सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? DA बढ़ने का सीधा फायदा कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी पर पड़ेगा। महंगाई भत्ता कर्मचारी की बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा, कुछ शहरों में मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी DA बढ़ने का असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, लेवल-8 के ऐसे केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 47,600 रुपये है और वह नई दिल्ली जैसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाले शहर में रहता है, तो DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से उसे हर महीने करीब 1,428 रुपये ज्यादा मिल सकते हैं।