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दो हफ्ते में खत्म होगा DA का इंतजार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल में 2 बार भत्ते में बढ़ोतरी होती है
  • इसी के तहत सरकार जुलाई से दिसंबर अवधि के भत्ते का ऐलान करने वाली है
दो हफ्ते में खत्म होगा DA का इंतजार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में एक साल से भी ज्यादा का समय बचा है लेकिन इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दो बार महंगाई भत्ता का तोहफा मिलने की उम्मीद है। इसमें से एक बार महंगाई भत्ता जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होगा।

कब तक होगा ऐलान?

अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकार जुलाई से दिसंबर अवधि के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक करती है। खासतौर पर नवरात्रि के दौरान सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देती है। अब इस बार देखना अहम है कि कब तक ऐलान होता है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल में 2 बार भत्ते में बढ़ोतरी होती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून छमाही के लिए तो दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए होती है। अब दो हफ्ते में जुलाई का महीना शुरू होने वाला है तो केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ते का तोहफा मिलेगा। हालांकि, ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक संभव है।

कितनी होगी बढ़ोतरी?

महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। हर साल जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा की जाती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 60 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। हाल के महीनों के महंगाई आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार डीए में 3 से 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भत्ता 63 या 64 पर्सेंट तक पहुंच सकता है।

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डीए बढ़ोतरी ऐसे समय में होने जा रही है जब 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। बता दें कि आठवें वेतन आयोग अपनी सिफारिशें अगले साल की पहली छमाही तक सरकार को सौंप सकता है। इन सिफारिशों को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह सरकार को तय करना है कि वह वेतन आयोग की सिफारिशें अक्षरश: लागू करेगा या नहीं।

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इससे पहले, वेतन आयोग लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर बैठकें कर रहा है। ये बैठक कर्मचारी संगठनों के साथ किया जा रहा है। कर्मचारी संगठन लगातार बेहतर फिटमेंट फैक्टर और वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जनवरी महीने में पहली बार आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके बाद नवंबर में आयोग का गठन किया गया और फरवरी 2026 में वेतन आयोग ने वेबसाइट को लॉन्च किया। इस आधिकारिक वेबसाइट के जरिए वेतन आयोग ना सिर्फ सुझाव और सिफारिशें मांग रहा है बल्कि अपनी बैठकों के भी अपडेट दे रहा है।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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