Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केंद्रीय कर्मचारियों का अप्रैल की सैलरी में 8% बढ़ेगा डीए, समझें पूरा कैल्कुलेशन

Apr 18, 2026 11:43 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

केंद्र सरकार ने डीए को दो प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 60 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, अप्रैल के महीने में सैलरी जो आएगी उसमें कुल 8 प्रतिशत डीए जुड़ेगा। आइए इसका गणति समझते हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों का अप्रैल की सैलरी में 8% बढ़ेगा डीए, समझें पूरा कैल्कुलेशन

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का इंतजार खत्म हो गया है। दरअसल, सरकार ने डीए को दो प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, दोनों में वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर कुल 6,791.24 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए?

मूल वेतन या पेंशन की मौजूदा 58 प्रतिशत की दर पर दो प्रतिशत की यह वृद्धि, महंगाई की भरपाई के लिए है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 60 प्रतिशत हो गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर की यह अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2026 से दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:अमेरिकी SEC के आरोपों का मामला: अडानी समूह ने US कोर्ट से मांगा वक्त

मतलब ये कि केंद्रीय कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर मिलेगा। ये तीन महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के होंगे। इन तीनें महीने का बढ़ा हुआ कुल डीए 6 प्रतिशत होता है।

ये भी पढ़ें:PF कवरेज के लिए सैलरी लिमिट में होगा इजाफा, मोदी सरकार कर रही तैयारी

कहने का मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल की जब सैलरी मिलेगी तो उसमें तीन महीने के बढ़े हुए 6 प्रतिशत डीए भी शामिल होंगे। इसके अलावा, अप्रैल महीने का अतिरिक्त डीए 2 प्रतिशत भी सैलरी में शामिल होगा। आसान भाषा में समझें तो अप्रैल में कुल 8 पर्सेंट डीए बढ़कर आएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी में मोटी रकम मिलेगी। बता दें कि डीए में यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

ये भी पढ़ें:बेसिक सैलरी में भत्ते का मर्जर… रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा?

डीए की गणना कैसे की जाती है?

डीए की गणना 'अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक' (AICPI-IW) की 12 महीने की औसत रीडिंग के आधार पर की जाती है। जनवरी 2026 में डीए में होने वाली बढ़ोतरी के लिए जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की औसत रीडिंग को ध्यान में रखा गया है। बता दें कि सरकार साल में दो बार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। यह बढ़ोतरी होली या दिवाली जैसे त्योहारों के आस-पास होती है। हालांकि, इस बार एक महीने से ज्यादा इंतजार करना पड़ा है।

पहली बार इतनी देरी

बता दें कि सरकार ने पहली बार डीए के ऐलान में इतनी देरी की है। आमतौर पर मार्च के महीने में होली के आसपास साल की पहली छमाही के डीए का ऐलान होता है। हालांकि, इस बार एक महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी यह ऐलान नहीं हुआ था। यहां ये भी बताते चलें कि आठवें वेतन आयोग के दौर में पहली बार डीए का ऐलान हुआ है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,