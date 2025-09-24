DA Hike announcement delay among employees pensioners Union urges FM Nirmala Sitharaman to act केंद्रीय कर्मचारियों के DA का ऐलान कब होगा? निर्मला सीतारमण से की गई यह मांग, Business Hindi News - Hindustan
केंद्रीय कर्मचारियों के DA का ऐलान कब होगा? निर्मला सीतारमण से की गई यह मांग

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 03:42 PM
DA Hike: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA हर साल दो बार संशोधित किया जाता है और इस साल की दूसरी किस्त की घोषणा अब लंबित है। इस संबंध में, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइीज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

क्या है डिटेल

कन्फेडरेशन ने पत्र में कहा कि 01 जुलाई 2025 से लागू DA/DR की किश्त अभी तक घोषित नहीं की गई है। सामान्य तौर पर इसे सितंबर के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाता था और तीन महीने का बकाया अक्टूबर के पहले सप्ताह में भुगतान किया जाता था। पत्र में यह भी कहा गया कि कर्मचारियों और पेंशनरों में इस देरी को लेकर गंभीर असंतोष फैल गया है। सरकार DA और DR की घोषणा साल में दो बार करती है- (जनवरी से जून के लिए मार्च में और जुलाई से दिसंबर के लिए सितंबर/अक्टूबर में)।

कैसे होता है DA कैलकुलेशन

DA की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। सूत्र के अनुसार, DA (%) = [(पिछले 12 महीने का CPI-IW औसत – 261.42) ÷ 261.42] × 100

CPI-IW से महंगाई का पता चलता है और यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों और पेंशनरों की वास्तविक आय प्रभावित न हो। कन्फेडरेशन ने पत्र में यह भी कहा कि दुर्गा पूजा के त्योहार को देखते हुए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) और अड हॉक बोनस की घोषणा भी समय पर की जाए। कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग है कि सरकार DA/DR और बोनस के आदेश तुरंत जारी करे, ताकि त्योहार से पहले उन्हें राहत मिल सके। वहीं, 8वें वेतन आयोग की औपचारिक स्थापना का लंबा इंतजार अभी भी जारी है। जुलाई-दिसंबर 2025 की DA बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन होगी, जो 31 दिसंबर 2025 को अपने कार्यकाल का समापन करेगा।

