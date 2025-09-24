केंद्रीय कर्मचारियों के DA का ऐलान कब होगा? निर्मला सीतारमण से की गई यह मांग

सामान्य तौर पर इसे सितंबर के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाता था और तीन महीने का बकाया अक्टूबर के पहले सप्ताह में भुगतान किया जाता था। पत्र में यह भी कहा गया कि कर्मचारियों और पेंशनरों में इस देरी को लेकर गंभीर असंतोष फैल गया है।

DA Hike: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA हर साल दो बार संशोधित किया जाता है और इस साल की दूसरी किस्त की घोषणा अब लंबित है। इस संबंध में, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइीज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

क्या है डिटेल कन्फेडरेशन ने पत्र में कहा कि 01 जुलाई 2025 से लागू DA/DR की किश्त अभी तक घोषित नहीं की गई है। सामान्य तौर पर इसे सितंबर के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाता था और तीन महीने का बकाया अक्टूबर के पहले सप्ताह में भुगतान किया जाता था। पत्र में यह भी कहा गया कि कर्मचारियों और पेंशनरों में इस देरी को लेकर गंभीर असंतोष फैल गया है। सरकार DA और DR की घोषणा साल में दो बार करती है- (जनवरी से जून के लिए मार्च में और जुलाई से दिसंबर के लिए सितंबर/अक्टूबर में)।

कैसे होता है DA कैलकुलेशन DA की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। सूत्र के अनुसार, DA (%) = [(पिछले 12 महीने का CPI-IW औसत – 261.42) ÷ 261.42] × 100