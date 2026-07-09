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केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी पर मिलने वाला है सरप्राइज, बस कुछ दिन का इंतजार

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर तक के महंगाई भत्ता (DA) का इंतजार है
  • अब तक के जो पैटर्न रहे हैं उसके मुताबिक सरकार डीए बढ़ोतरी का ऐलान नवरात्रि के आसपास कर सकती है
केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी पर मिलने वाला है सरप्राइज, बस कुछ दिन का इंतजार

अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा सरप्राइज देने वाली है। ये सरप्राइज अक्टूबर या नवंबर की सैलरी के साथ मिल सकता है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर तक के महंगाई भत्ता (DA) का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि 3% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर तक के लिए हागर मिलने की संभावना है। अब तक के जो पैटर्न रहे हैं उसके मुताबिक सरकार डीए बढ़ोतरी का ऐलान नवरात्रि के आसपास कर सकती है। इस साल नवरात्रि अक्टूबर के महीने में है तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 31 अक्टूबर को आने वाली सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

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सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया राशि (एरियर) भी मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 पर्सेंट है। ऐसे में अगर 3 पर्सेंट की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 63 पर्सेंट हो जाएगा।

महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की संभावना क्यों है?

Bankbazaar के सीईओ अधिल शेट्टी ने मौजूदा स्थिति के बारे में बताया, "अब तक के AICPI-IW ट्रेंड के आधार पर, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी सबसे संभावित नतीजा लगता है। हालांकि, अंतिम बदलाव जून के AICPI-IW आंकड़ों से तय होगा। भले ही यह बढ़ोतरी कम लगे, लेकिन यह महंगाई के असर से कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता को बचाने और घर के बजट को कुछ राहत देने में मदद करती है। तब तक, यह अनुमान सिर्फ एक संकेत है, पक्का आंकड़ा नहीं।"

कब आएंगे आंकड़े?

उम्मीद है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) सोमवार, 13 जुलाई को जून 2026 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और महंगाई के आंकड़े जारी करेगा। अगर अनुमान सही साबित होते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 पर्सेंट उछाल होगा।

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आपको बता दें कि सरकार आम तौर पर महंगाई के पूरे आंकड़ों और मौजूदा आर्थिक कारकों की समीक्षा करती है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही DA में संशोधन की घोषणा करती है। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद संशोधित भत्ते 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे।

आठवें वेतन आयोग पर अपडेट

इस बीच, आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। वेतन आयोग को 18 महीने के भीतर सिफारिश सरकार को सौंपना है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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