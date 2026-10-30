DA Hike: 5वें वेतन आयोग वालों का महंगाई भत्ता 497% और छठे वालों का 269% हुआ
मुख्य बातें
- DA Hike: 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के पुराने ग्रेड पे के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 497% हुआ
- वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हैं
DA Hike: 8वें वेतन आयोग के फैसलों का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के उम्मीदों के बीच एक गुड न्यूज है। केंद्र सरकार ने 5वें और छठे वेतन आयोग के पुराने वेतनमान पर सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी रहेंगी। इससे पात्र कर्मचारियों को हर महीने ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा।
5वें वेतन आयोग वालों का DA 497% हुआ
5वें केंद्रीय वेतन आयोग के पुराने वेतनमान के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483% से बढ़ाकर 497% कर दिया गया है। यानी DA में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की DA की गणना के लिए मान्य बेसिक पे ₹10,000 है, तो पहले उसे 483% की दर से ₹48,300 महंगाई भत्ता मिलता था। अब 497% की दर से ₹49,700 DA मिलेगा। इस तरह कर्मचारी को हर महीने ₹1,400 का अतिरिक्त फायदा होगा।
छठे वेतन आयोग वालों का DA 269% हुआ
छठे केंद्रीय वेतन आयोग के पुराने वेतनमान और ग्रेड पे के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262% से बढ़ाकर 269% कर दिया गया है। इसमें 7 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे और ग्रेड पे मिलाकर ₹20,000 है, तो पहले उसे 262% की दर से ₹52,400 DA मिलता था। नई दर के हिसाब से यह बढ़कर ₹53,800 हो जाएगा। इस तरह कर्मचारी को हर महीने ₹1,400 ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा।
नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी
वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हैं। इसलिए पात्र कर्मचारियों को जुलाई से लागू बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा।जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का एरियर भी बन सकता है। हालांकि, इसका भुगतान कब और किस तरीके से होगा, यह संबंधित विभाग के भुगतान संबंधी निर्देशों पर निर्भर करेगा।
क्या 7वें वेतन आयोग वालों का भी DA बढ़ा है?
हां। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी अलग आदेश के तहत 60% से बढ़ाकर 63% किया गया है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू है। हालांकि, 5वें और छठे वेतन आयोग के लिए जारी ताजा आदेश केवल उन कर्मचारियों पर लागू हैं, जो अब भी संबंधित पुराने ग्रेड पे के तहत सैलरी पा कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें