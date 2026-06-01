केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 63% तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता, सामने आया ये बड़ा संकेत
DA Hike latest updates: अप्रैल 2026 के AICPI-IW आंकड़ों ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने की उम्मीद बढ़ा दी है। मई 2025 से अप्रैल 2026 तक का औसत AICPI-IW इंडेक्स 147.51 रहा है, जिसके आधार पर DA करीब 62.51% निकलता है और इसे 63% तक राउंड ऑफ किया जा सकता है।
DA Hike Latest Updates: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) हमेशा चर्चा का विषय रहता है। अब अप्रैल 2026 के AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के ताजा आंकड़े सामने आने के बाद यह उम्मीद तेज हो गई है कि सरकार जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले डीए संशोधन में 3% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला मई और जून 2026 के महंगाई आंकड़ों पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल उपलब्ध डेटा कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है।
श्रम ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में AICPI-IW इंडेक्स बढ़कर 149.9 अंक पर पहुंच गया, जबकि मार्च 2026 में यह 149.1 अंक था। इसी के साथ औद्योगिक श्रमिकों की महंगाई दर भी 4.27% से बढ़कर 4.46% हो गई। यह लगातार बढ़ती महंगाई को दर्शाता है, जिसका सीधा असर महंगाई भत्ते की गणना पर पड़ता है।
|क्रम संख्या
|महीना
|AICPI-IW इंडेक्स
|1
|मई 2025
|144.0
|2
|जून 2025
|145.0
|3
|जुलाई 2025
|146.5
|4
|अगस्त 2025
|147.1
|5
|सितंबर 2025
|147.3
|6
|अक्टूबर 2025
|147.7
|7
|नवंबर 2025
|148.2
|8
|दिसंबर 2025
|148.2
|9
|जनवरी 2026
|148.6
|10
|फरवरी 2026
|148.5
|11
|मार्च 2026
|149.1
|12
|अप्रैल 2026
|149.9
|औसत
|मई 2025 - अप्रैल 2026
|147.51
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 12 महीनों के औसत AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। जुलाई 2026 के डीए संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के इंडेक्स का औसत लिया जाएगा। फिलहाल, मई 2025 से अप्रैल 2026 तक उपलब्ध 12 महीनों के आंकड़ों का औसत 147.51 निकला है। इसी औसत के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए का स्तर 62.51% तक पहुंच सकता है, जिसे सामान्य तौर पर अगले पूर्णांक में राउंड ऑफ करके 63% माना जा सकता है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में जनवरी 2026 से प्रभावी 2% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 60% पर पहुंच गया था। अगर आगामी संशोधन में 3% की और वृद्धि होती है, तो डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी लेवल-5 कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 29,200 रुपये है, तो 60% डीए पर उसे 17,520 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। अगर डीए 63% हो जाता है, तो यह बढ़कर 18,396 रुपये हो जाएगा, यानी कर्मचारी को हर महीने लगभग 876 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। सालाना आधार पर यह बढ़ोतरी 10,000 रुपये से अधिक बैठती है।
हालांकि, कर्मचारियों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मई और जून 2026 के AICPI-IW आंकड़े आने बाकी हैं। अगर अगले दो महीनों में महंगाई दर में बड़ी गिरावट नहीं आती है, तो 3% डीए बढ़ोतरी की संभावना मजबूत मानी जा रही है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
फिलहाल, महंगाई के ताजा आंकड़ों ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को जरूर बढ़ा दिया है। आने वाले दो महीने यह तय करेंगे कि जुलाई 2026 में कर्मचारियों को 2% की बढ़ोतरी मिलेगी या फिर 3% डीए बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।