दीपावली से पहले DA हाइक का तोहफा? 63% हुआ महंगाई भत्ता तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानें
मुख्य बातें
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली 2026 से पहले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की उम्मीद है
- अगर DA 60% से बढ़कर 63% होता है, तो ₹18,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को हर महीने ₹540 और ₹56,100 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को ₹1,683 अतिरिक्त मिल सकते हैं
Diwali 2026 DA Hike Calculation: त्योहारों के इस मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें सरकार के एक बड़े फैसले पर टिकी हैं। अगर केंद्र सरकार जुलाई 2026 से बकाया महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो इस दिवाली कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम (बंपर सैलरी और एरियर) आ सकती है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे DA 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक मुहर लगना बाकी है।
दिवाली पर कैबिनेट के फैसले का इंतजार
इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026 को है। 14 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए और डीआर (Dearness Relief) में संशोधन पर कोई फैसला नहीं हुआ था। इसके बाद से ही लाखों कर्मचारी अगली कैबिनेट मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
यदि सरकार इस संशोधन को मंजूरी देती है, तो इसका सीधा फायदा 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।
3% DA बढ़ा तो जेब में कितने ज्यादा पैसे आएंगे?
महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी की बेसिक पे (Basic Pay) के आधार पर होती है। फिलहाल जनवरी 2026 से कर्मचारियों को 60% की दर से डीए मिल रहा है। अगर यह बढ़कर 63% होता है, तो जानिए किस बेसिक सैलरी वाले को कितना फायदा होगा:
|मंथली बेसिक पे
|मौजूदा DA 60%
|63% पर DA
|मासिक बढ़ोतरी
|₹18,000
|₹10,800
|₹11,340
|₹540
|₹25,500
|₹15,300
|₹16,065
|₹765
|₹35,400
|₹21,240
|₹22,302
|₹1,062
|₹44,900
|₹26,940
|₹28,287
|₹1,347
|₹56,100
|₹33,660
|₹35,343
|₹1,683
1- ₹18,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी:
- हर महीने इजाफा: 540
- वार्षिक बढ़ोतरी: 6,480
2- ₹35,400 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी:
- हर महीने इजाफा: 1,062
- वार्षिक बढ़ोतरी: 12,744
3- ₹56,100 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी:
- हर महीने इजाफा: 1,683
- वार्षिक बढ़ोतरी: 20,196
(ध्यान दें: टेक-होम सैलरी में टैक्स और अन्य पीएफ कटौती के बाद मामूली बदलाव हो सकता है।)
3 से 4 महीने का एरियर (Arrears): एक साथ कितना पैसा मिलेगा?
नियमों के मुताबिक, जुलाई में लागू होने वाला डीए अमूमन उसी तारीख (1 जुलाई) से प्रभावी माना जाता है। अगर सरकार इसे जुलाई से लागू करती है, तो कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर एक साथ मिलेगा।
₹35,400 की बेसिक पे पर गणित
- 3 महीने का एरियर (जुलाई से सितंबर): 3,186
- 4 महीने का एरियर (अक्टूबर तक शामिल): 4,248
बकाया रकम कितनी मिलेगी, यह सरकार द्वारा तय की गई आधिकारिक तारीख (Effective Date) पर निर्भर करेगा।
बोनस और DA में अंतर: इसे एक न समझें
कई कर्मचारी दिवाली बोनस और डीए हाइक को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग-अलग लाभ हैं
1- दिवाली बोनस (One-time Payment):
- नॉन-राजपत्रित और ग्रुप C कर्मचारियों के लिए सरकार ने 30 दिनों का तदर्थ (Ad-hoc) बोनस मंजूर किया है, जिसकी अधिकतम राशि 6,908 है।
- रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का 'प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस' मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 17,951 तय की गई है।
2- महंगाई भत्ता (Permanent Hike)
यह हर महीने मिलने वाली बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है। डीए बढ़ने से हर महीने की टेक-होम सैलरी हमेशा के लिए बढ़ जाती है।
8वें वेतन आयोग से इसका क्या संबंध है?
महंगाई भत्ते (DA) का बढ़ना एक नियमित प्रक्रिया है, जो साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) होती है। इसका 8वें वेतन आयोग से सीधा संबंध नहीं है। वेतन आयोग के लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन तब तक डीए का मौजूदा ढांचा इसी तरह चलता रहेगा।
फिलहाल 3% की बढ़ोतरी केवल एक मजबूत संभावना और अनुमान है। कर्मचारियों को अपनी बढ़ी हुई सैलरी और एरियर की सटीक रकम जानने के लिए कैबिनेट के आधिकारिक फैसले और उसके बाद जारी होने वाले सरकारी आदेश (Office Memorandum) का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।