केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल सकती है खुशखबरी? 3% बढ़ सकता है DA

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DA Hike 2026: केंद्र सरकार के करीब 1.2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। दशहरा के बाद अब दिवाली का त्योहार भी नजदीक है, लेकिन सरकार ने अभी तक DA और DR बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा DA 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, अभी यह सिर्फ अनुमान है। बढ़ोतरी कितनी होगी और इसका ऐलान कब किया जाएगा, यह सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ होगा।

DA बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी संगठनों ने तेज की मांग महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने 14 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट सचिव को लेटर लिखकर जल्द DA और DR का ऐलान करने की मांग की है। संगठन ने 16 अक्टूबर को देशभर के सरकारी दफ्तरों में लंच के समय प्रदर्शन करने का कार्यक्रम भी रखा। इसके जरिए कर्मचारियों ने जुलाई 2026 से मिलने वाले DA और DR की किस्त जल्द जारी करने की मांग उठाई। कर्मचारी संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एडहॉक बोनस और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) का ऐलान करने की मांग भी की थी। हालांकि, इसके बाद केंद्र सरकार ने एलिजिबल कर्मचारियों के लिए 30 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी। वहीं, रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग से 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान भी किया गया।

कब होगा DA पर ऐलान? बता दें कि केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में बदलाव करती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी से लागू होती है, जिसका ऐलान आमतौर पर मार्च के आसपास किया जाता है। दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से लागू होती है और इसका ऐलान सामान्य तौर पर सितंबर या अक्टूबर में किया जाता है। इस बार जुलाई 2026 वाली किस्त का ऐलान अभी बाकी है। दिवाली 8 नवंबर 2026 को है, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि त्योहार से पहले सरकार इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि, DA Hike के ऐलान की कोई आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं हुई है। इससे पहले मार्च 2026 में सरकार ने DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 60 फीसदी हो गया था।

3% DA बढ़ा तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? अगर सरकार महंगाई भत्ते को 60 फीसदी से बढ़ाकर 63 फीसदी करती है, तो कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से हर महीने ज्यादा DA मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो अभी उसे 60 फीसदी DA के हिसाब से हर महीने 10,800 रुपये मिलते हैं। DA बढ़कर 63 फीसदी होने पर यह रकम 11,340 रुपये हो जाएगी। यानी कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये ज्यादा मिलेंगे। पूरे 12 महीने के हिसाब से यह रकम 6,480 रुपये होगी।

क्या जुलाई 2026 से मिलेगा एरियर? कर्मचारियों के लिए एक अहम सवाल एरियर का भी है। अगर सरकार DA बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी करती है, लेकिन इसका ऐलान बाद में होता है, तो एलिजिबल कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ी हुई दर लागू होने तक की अवधि का एरियर मिल सकता है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत यानी DR में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। हालांकि, एरियर का भुगतान और उससे जुड़े नियम सरकार के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे।