DA में 2% का इजाफा, कर्मचारियों की हर महीने कितनी बढ़ेगी सैलरी? समझें पूरा गणित
DA hike 2 percent: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में 2 प्रतिशत का इजाफा करने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
DA hike for central govt employees and pensioners: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से 2 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाज सरकारी कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। केंद्र कर्मचारी लम्बे समय से डीए के बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। आइए समझते हैं कि 2% डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा?
बेसिक सैलरी 20,000 रुपये (DA hike basic pay)
इन कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीएम के समय पर 31600 रुपये हर महीने सैलरी मिलती है। वहीं, 2 प्रतिशत DA में इजाफे के बाद अब उन्हें 32000 रुपये सैलरी मिलेगी। यानी हर महीने 400 रुपये अधिक भुगतान होगा।
जिनकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये होगी (7th pay commission)
पहले उन्हें 58 प्रतिशत डीएम के समय पर 47400 रुपये सैलरी मिलती थी। अब उनकी सैलरी बढ़कर 48000 रुपये हो जाएगी। 2 प्रतिशत डीए में हुए इजाफे की वजह से हर महीने 600 रुपये की बढ़ोतरी उनके तनख्वाह में होगी।
40,000 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारियों को कितना फायदा? (DA hike news)
58 प्रतिशत डीएम मिलने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों को हर महीने 63200 रुपये सैलरी मिलती थी। जोकि अब बढ़कर 64000 रुपये हो गई है। यानी सैलरी में 800 रुपये का इजाफा हो गया है।
जिनका बेसिक पे 50,000 रुपये है?
ऐसे कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए होने के बाद 80,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी। उन्हें हर महीने 1000 रुपये का फायदा हो रहा है। बता दें, जब 58 प्रतिशत डीए होता था तब उनकी सैलरी 79,000 रुपये थी।
60,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी
ऐसे कर्मचारियों को इस समय पर 94800 रुपये सैलरी मिलती है। जोकि अब 96000 रुपये मिलेगा। 2 प्रतिशत डीए बढ़ने की वजह से 1200 रुपये का इजाफा होगा।
बेसिक सैलरी 80,000 रुपये
60 प्रतिशत डीए होने के बाद अब इन कर्मचारियों की सैलरी में 1400 रुपये का इजाफा होगा। इन कर्मचारियों की सैलरी 110600 रुपये से बढ़कर हर महीने 112000 रुपये हो गया है।
90,000 बेसिक सैलरी वाली कर्मचारी (DA Salary affect)
इन कर्मचारियों को अब 2 प्रतिशत डीए में हुए इजाफे के बाद 142200 रुपये की जगह 144000 रुपये की सैलरी मिलेगी। यानी हर महीने 1800 रुपये का फायदा कर्मचारियों को होगा।
कर्मचारियों को मिलेगा एरियर (DA hike updates)
सरकार की तरफ से हर साल दो बार डीए का ऐलान किया जाता है। सरकार जनवरी और जुलाई में डीए देती है। इस बार डीए के ऐलान में देरी हुई है। इसकी वजह से जनवरी से लेकर अप्रैल तक की सैलरी एरियर के तौर पर कर्मचारियों को क्रेडिट किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।