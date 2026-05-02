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DA एरियर एक बार फिर देगी सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

May 02, 2026 01:32 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बता दें कि सरकार हर साल नवरात्रि के आसपास यानी सितंबर या अक्टूबर में डीए पर फैसला लेती है। डीए में जो बढ़ोतरी की जाती है वो एक जुलाई से प्रभावी होती है। इस बार डीए बढ़ोतरी 3 पर्सेंट तक हो सकती है।

DA एरियर एक बार फिर देगी सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को साल की दूसरी छमाही में एक बार फिर से महंगाई भत्ता (DA) का एरियर मिलने की उम्मीद है। आइए इसको विस्तार से समझ लेते हैं।

कितना है डीए?

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 पर्सेंट है। बीते अप्रैल महीने में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने साल 2026 की पहली छमाही के लिए 2 पर्सेंट डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक के लिए की गई है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी महीने से ही 60 पर्सेंट डीए मिलेगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में जनवरी, फरवरी, मार्च का डीए एरियर शामिल होगा। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर डीए बढ़ोतरी की जाती है।

दोबारा भी मिलेगा डीए एरियर

साल की दूसरी छमाही का डीए एरियर सितंबर- अक्टूबर 2026 तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जुलाई 2026 में होने वाली डीए बढ़ोतरी के बकाया का भुगतान सितंबर या अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

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बता दें कि सरकार हर साल नवरात्रि के आसपास यानी सितंबर या अक्टूबर में डीए पर फैसला लेती है। डीए में जो बढ़ोतरी की जाती है वो एक जुलाई से प्रभावी होती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एरियर जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का मिलता है। बता दें कि इस बार डीए में 3 पर्सेंट बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 63 पर्सेंट हो जाएगा।

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आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को जितना इंतजार डीए का है उससे कहीं ज्यादा आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर इंतजार है। ऐसा अनुमान है कि वेतन आयोग साल 2027 की पहली छमाही में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। सरकार की ओर से वेतन आयोग को 18 महीने का समय मिला है। इस अवधि में वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते के अलावा अन्य फैसलिटीज और पेंशनर्स की सुविधाओं की सिफारिश करेगा।

वेतन आयोग की आगामी बैठक

आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार वेतन आयोग 18 और 19 मई को हैदराबाद का दौरा करेगा। वहीं, आयोग ने 1 जून से 4 जून, 2026 तक श्रीनगर के अपने दौरे की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त, आयोग 8 जून, 2026 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह का दौरा करेगा। अधिकारियों ने हितधारकों से आग्रह किया है कि वे परामर्श प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ज्ञापन जमा करने की समय-सीमा और प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करें।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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