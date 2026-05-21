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PF अकाउंट में जमा होगा DA एरियर, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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एक जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का डीए एरियर बैंक अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। चार महीने की यह बकाया राशि आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद सीधे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते यानी जीपीएफ अकाउंट में जमा की जाएगी।

PF अकाउंट में जमा होगा DA एरियर, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान

केंद्र के बाद देश के अलग-अलग राज्य की सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) बढ़ोतरी का ऐलान कर रही हैं। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए का ऐलान किया है। इसके साथ ही डीए एरियर पर भी एक अहम फैसला हुआ है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

2 पर्सेंट की बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा जारी शासनादेश के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले का सीधा लाभ प्रदेश के करीब आठ लाख राज्य कर्मचारियों और चार लाख पेंशनरों को मिलेगा। डीए बढ़ने से इन सभी के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा 22 अप्रैल 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी आदेश के क्रम में लिया गया है।

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पीएफ अकाउंट में जाएगा डीए एरियर

आदेश में कहा गया है कि एक जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का डीए एरियर बैंक अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। चार महीने की यह बकाया राशि आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद सीधे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते यानी जीपीएफ अकाउंट में जमा की जाएगी। यह राशि एक मई 2027 तक पीएफ खाते में लॉक रहेगी। यानी कर्मचारी इसे तब तक नहीं निकाल सकेंगे, जब तक कि अंतिम निपटान की स्थिति न हो।

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जिन कर्मचारियों का खाता नहीं है, उनका एरियर पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा। यदि एनएससी उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में नकद भुगतान किया जाएगा। बढ़े हुए डीए का लाभ सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। बता दें कि अप्रैल में केंद्र सरकार ने डीए में 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों ने भी डीए में बढ़ोतरी की है।

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दूसरी छमाही के डीए का अब इंतजार

इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों को अब साल की दूसरी छमाही के डीए का इंतजार है। साल की दूसरी छमाही जुलाई से दिसंबर तक की है और इस दौरान डीए में 3 पर्सेंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 63 पर्सेंट हो जाएगा।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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