Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'सिलेंडर ले लो! ₹300 सस्ता LPG सिलेंडर ले लो!', 31 जुलाई के बाद जानें किसे नहीं मिलेगा?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • दिल्ली में अगर 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है तो उन्हें इस पर 642 रुपये में मिलते हैं
  • उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 31 जुलाई तक चौथा सिलेंडर ले लेते हैं तो उन्हें अगस्त से अगले साल 31 मार्च तक सब्सिडी नहीं मिलेगी
'सिलेंडर ले लो! ₹300 सस्ता LPG सिलेंडर ले लो!', 31 जुलाई के बाद जानें किसे नहीं मिलेगा?

LPG Price Today: 10 करोड़ से अधिक लोगों को आम उपभोक्ताओं की तुलना में उन्हें एलपीजी सिलेंडर 300 रुपये कम पड़ता है। जैसे दिल्ली में अगर 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है तो उन्हें इस पर 300 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। हालांकि, डिस्ट्रिब्यूटर को उन्हें 942 रुपये ही देने पड़ते हैं और सरकार 300 रुपये कंज्यूमर के खाते में DBT के माध्यम से भेज देती है।

हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों की। सरकार ने इस वित्त वर्ष से उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी के तहत मिलने वाले सिलेंडर में कटौती की है। इसके तहत इनकी संख्या 9 से घटकर अब केवल 4 रह गई है।

31 जुलाई के बाद क्या बंद हो जाएगी सब्सिडी

ईरान युद्ध के दौरान पैनिक बाइंग, सप्लाई संकट और कमर्शियल सिलेंडर पर बैन लगा तो अचानक से उज्ज्वला सिलेंडरों की बुकिंग बढ़ गई। ये वो कंज्युमर्स थे, जिन्हें संकट से पहले एजेंसियां फोन करके कहती थी कि सिलेंडर ले ले वरना कनेक्शन बंद हो जाएगा। एक डिस्ट्रब्यूर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो कई महीनों से सिलेंडर नहीं लिए, वो लोग मार्च, अप्रैल, मई और यहां तक कि जून में उज्ज्वला वाले उपभोक्ताओं ने खूब रीफिलिंग कराई। छोटे कस्बों में स्ट्रीट वेंडरों की दुकानदारी इन्हीं उज्ज्वला वालों ने संभाली।

ये भी पढ़ें:LPG के रेट घटने के बाद क्या 1 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और CNG भी सस्ते हुए हैं?
ये भी पढ़ें:LPG सिलेंडर के दाम इस साल पहली बार घटे, आपके शहर में क्या हैं रेट, करें चेक
lpg rates today

यानी इस तरह के उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 31 जुलाई तक चौथा सिलेंडर ले लेते हैं तो उन्हें अगस्त से अगले साल 31 मार्च तक सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगले महीने अगस्त से उसे घरेलू सिलेंडर सामान्य रेट पर ही मिलेगा। अगर अगस्त में दाम में कोई बदलाव नहीं होता है है दिल्ली के उज्ज्वला लाभार्थियों को घरेलू सिलेंडर 942 रुपये में मिलेगा। अभी उन्हें यही सिलेंडर 300 रुपये कम दाम में पड़ रहे हैं।

आज 6 जुलाई के रेट

इंडियन ऑयल के 6 जुलाई रेट के अनुसार पटना में घरेलू सिलेंडर 1031.5 रुपये और कमर्शियल का दाम 3227 रुपये है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3052.5 रुपये का है। कोलकाता घरेलू सिलेंडर 968 और कमर्शियल 3081.50 रुपये का है। देहरादून में घरेलू सिलेंडर के दाम आज 961 रुपये पर स्थिर हैं, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2983 रुपये पर है।

LPG Price

जयपुर में भी आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर 945.5 और कमर्शियल सिलेंडर 2957.50 रुपये का है। जबकि, चेन्नई में नीला वाला सिलेंडर 3106 रुपये और लाल वाला रसोई गैस सिलेंडर 957.5 रुपये का है।

ये भी पढ़ें:1 July Rule Change: Aadhar, क्रेडिट कार्ड से लेकर कार तक, लागू हुए बड़े बदलाव

इंदौर में कमर्शियल सिलेंडर 3040.50 रुपये जबकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 970 रुपये पर स्थिर है। रांची में घरेलू सिलेंडर के दाम 999.5 रुपये हैं और कमर्शियल के दाम सिलेंडर 3131 रुपये है। बता दें देश में सबसे महंगा सिलेंडर लेह में है। आज यहां घरेलू सिलेंडर 1196.5 और कमर्शियल 3594.50 रुपये का है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

LPG LPG Gas LPG Price
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,