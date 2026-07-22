बाजार में भूचाल के बीच इस शेयर की दहाड़, ब्रोकरेज ने कहा- कंपनी के बुरे दिन खत्म
मुख्य बातें
- Cyient डीएलएम ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1FY27) के लिए मजबूत कमाई और अच्छी ऑर्डर बुक की स्थिति की जानकारी दी है
- इस बीच, बुधवार को यह शेयर इंट्रा-डे के दौरान 18% बढ़कर ₹733.90 के स्तर तक पहुंच गया
वैसे तो बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में भूचाल मचा था लेकिन इस माहौल के बीच भी कुछ शेयरों की जबरदस्त डिमांड थी। ऐसा ही एक शेयर Cyient डीएलएम का है। यह शेयर इंट्रा-डे के दौरान 18% बढ़कर ₹733.90 के स्तर तक पहुंच गया। यह शेयर के नए 52-हफ्ते का हाई है। शेयर में तेजी क्यों आई और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए डिटेल में जानते हैं।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
दरअसल, Cyient डीएलएम ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1FY27) के लिए मजबूत कमाई और अच्छी ऑर्डर बुक की स्थिति की जानकारी दी है। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर (YoY) 34.3% बढ़कर ₹373.8 करोड़ हो गया। इसमें एयरोस्पेस (40% YoY) और इंडस्ट्रियल (90% YoY) सेक्टर का बड़ा योगदान रहा। एबिटा की बात करें तो सालाना आधार पर 56.2% बढ़कर ₹39.2 करोड़ हो गया। वहीं, मार्जिन 10.5% रहा। कंपनी का टैक्स के बाद का मुनाफा (PAT) सालाना आधार पर 119% बढ़कर ₹16.3 करोड़ हो गया।
रिकॉर्ड ऑर्डर बुक
Cyient डीएलएम ने ₹2599 करोड़ का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक हासिल किया और ₹551.9 करोड़ के नए ऑर्डर मिले। इसके साथ ही, कंपनी ने दो नए क्लाइंट जोड़े। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि Cyient DLM ने FY27 की शुरुआत मजबूत रफ्तार के साथ की है, जिसके पीछे अनुशासित काम और मुख्य सेगमेंट में अच्छी मांग है। मजबूत ऑर्डर मिलना भविष्य में कंपनी की ग्रोथ के लिए तैयारी को दिखाता है। मैनेजमेंट ने कहा कि अपनी इंजीनियरिंग विरासत और भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का फायदा उठाते हुए Cyient डीएलएम बाजार के इन नए मौकों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।
शेयर का परफॉर्मेंस
जुलाई महीने में अब तक Cyient डीएलए के शेयर की कीमत में 58% की बढ़ोतरी हुई है। यह 30 मार्च 2026 को बने 52 हफ्ते के निचले स्तर ₹264.95 से 177% ऊपर चढ़ गया है। शेयर ने 26 फरवरी 2024 को ₹882.90 का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ था। ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि Cyient DLM अपने मुश्किल दौर से बाहर निकल चुकी है। ग्रोथ की संभावनाएं काफी बेहतर हुई हैं। ICICI सिक्योरिटीज ने एक नोट में कहा है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर कैपिटल इक्विपमेंट और रोबोटिक्स जैसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर में एंट्री से कंपनी के विस्तार का अगला दौर शुरू होगा।
ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि FY27 से कमाई बढ़ने का दौर शुरू होगा। अनुमान है कि FY26-28E के दौरान रेवेन्यू/EBITDA/टैक्स के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) क्रमशः 27%/40%/67% रहेगी। ब्रोकरेज ने ₹800 का स्टॉक टारगेट प्राइस तय किया है। इसके साथ ही स्टॉक पर 'बाय' रेटिंग बनाए रखी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें