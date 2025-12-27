1 पर मिलेंगे 4 शेयर बोनस, रिकॉर्ड डेट 2026 के पहले हफ्ते में, एक साल में पैसा हुआ डबल

संक्षेप: Bonus Share: बोनस शेयर पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। सीडब्ल्यूडी लिमिटेड ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से तय किया गया रिकॉर्ड डेट जनवरी के पहले हफ्ते में है।

Bonus Share: बोनस शेयर पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। सीडब्ल्यूडी लिमिटेड (CWD Ltd) ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से तय किया गया रिकॉर्ड डेट जनवरी के पहले हफ्ते में है। बता दें, कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस शेयर देने का फैसला किया है। सीडब्ल्यूडी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में एक साल में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

किस दिन है रिकॉर्ड डेट? एक्सचेंज को दी जानकारी में सीडब्ल्यूडी लिमिटेड ने बताया है कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 4 शेयर मिलेंगे। कंपनी ने कहा है कि 2 जनवरी 2026 की तारीख इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट रहेगी। यानी अगर आपको इस बोनस शेयर का फायदा लेना है तो आपको एक जनवरी तक यह शेयर खरीद लेना होगा। बता दें, कंपनी ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है।

शेयर बाजारों में शानदार रहा है प्रदर्शन शुक्रवार को सीडब्ल्यूडी लिमिटेड का शेयर 3.29 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1831.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 131 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2085 रुपये और 52 वीक लो लेवल 760 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 805 करोड़ रुपये का है।

प्रमोटर ने घटाई हिस्सेदारी सितंबर की शेयर होल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 59.40 प्रतिशत थी। इससे पहले जुलाई में प्रमोटर्स के पास 60.93 प्रतिशत हिस्सा था। यानी पहली से दूसरी तिमाही के दौरान प्रमोटर्स ने शेयरों को बेचा है। बता दें, सितंबर 2025 के शेयरहोल्डिंग डाटा के अनुसार पब्लिक के पास 40.60 प्रतिशत हिस्सा था।