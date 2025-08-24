26 अगस्त से खुल रहा यह IPO, प्राइस बैंड ₹80, ग्रे मार्केट में अभी से ही ₹40 फायदे पर शेयर

कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। निवेशक इस इश्यू में 29 अगस्त तक पैसे लगा सकते हैं। कंपनी ने इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड ₹76 से ₹80 प्रति शेयर तय किया है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से ही 50 पर्सेंट मुनाफे पर है।

Current Infraprojects Limited IPO: अगर आप आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले सप्ताह में कई कंपनियों के इश्यू निवेश के लिए ओपन होंगे। इनमें से एक- करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड का IPO है। कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। निवेशक इस इश्यू में 29 अगस्त तक पैसे लगा सकते हैं। कंपनी ने इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड ₹76 से ₹80 प्रति शेयर तय किया है।

बता दें कि यह पब्लिक इश्यू निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने और भविष्य की ग्रोथ में भागीदार बनने का मौका देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी का IPO बाजार में अच्छा आकर्षण बना सकता है, क्योंकि देश में निर्माण और विकास परियोजनाओं में तेजी देखने को मिल रही है।

क्या चल रहा GMP? Investorgain.com के मुताबिक, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹40 प्रीमियम पर उपलब्ध है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर यह शेयर 50 पर्सेंट तक का मुनाफा करा सकता है। बता दें कि कंपनी के शेयरों की एनएसई पर लिस्टिंग होगी। संभावित लिस्टिंग डेट 3 सितंबर है।