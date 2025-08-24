26 अगस्त से खुल रहा यह IPO, प्राइस बैंड ₹80, ग्रे मार्केट में अभी से ही ₹40 फायदे पर शेयर
Current Infraprojects Limited IPO: अगर आप आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले सप्ताह में कई कंपनियों के इश्यू निवेश के लिए ओपन होंगे। इनमें से एक- करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड का IPO है। कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। निवेशक इस इश्यू में 29 अगस्त तक पैसे लगा सकते हैं। कंपनी ने इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड ₹76 से ₹80 प्रति शेयर तय किया है।
बता दें कि यह पब्लिक इश्यू निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने और भविष्य की ग्रोथ में भागीदार बनने का मौका देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी का IPO बाजार में अच्छा आकर्षण बना सकता है, क्योंकि देश में निर्माण और विकास परियोजनाओं में तेजी देखने को मिल रही है।
क्या चल रहा GMP?
Investorgain.com के मुताबिक, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹40 प्रीमियम पर उपलब्ध है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर यह शेयर 50 पर्सेंट तक का मुनाफा करा सकता है। बता दें कि कंपनी के शेयरों की एनएसई पर लिस्टिंग होगी। संभावित लिस्टिंग डेट 3 सितंबर है।
कंपनी का कारोबार
2013 में स्थापित करंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, लेकिन अब यह उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी विस्तार कर चुकी है। बता दें कि इसकी 53% से अधिक ऑर्डर बुक अब राजस्थान के बाहर से आती है, जो बढ़ते भौगोलिक विविधीकरण का संकेत है। प्रमोटर समूह में सुनील सिंह गंगवार और उनका परिवार शामिल हैं, जो परिचालन का नेतृत्व करते रहेंगे। कंपनी में इंजीनियरों, डिजाइनरों और प्रबंधन कर्मचारियों सहित 108 पेशेवर कार्यरत हैं। बता दें कि तीन सालों में कंपनी का शुद्ध लाभ 6 गुना बढ़ा है। यह परिचालन क्षमता को दर्शाता है। मार्जिन में लगातार वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2025 में 16% EBITDA को पार कर गया।