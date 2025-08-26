Current Infraprojects IPO subscribed over 10 times on first day GMP 56 Percent IPO Price 80 rupee पहले ही दिन 10 गुना से ज्यादा दांव, 55% के ऊपर पहुंच गया GMP, 80 रुपये का है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Current Infraprojects IPO subscribed over 10 times on first day GMP 56 Percent IPO Price 80 rupee

पहले ही दिन 10 गुना से ज्यादा दांव, 55% के ऊपर पहुंच गया GMP, 80 रुपये का है शेयर

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर का दाम 80 रुपये है। कंपनी के शेयरों का GMP मंगलवार शाम 45 रुपये पहुंच गया है। मौजूदा GMP के हिसाब से जोड़े तो करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर 125 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 06:52 PM
share Share
Follow Us on
पहले ही दिन 10 गुना से ज्यादा दांव, 55% के ऊपर पहुंच गया GMP, 80 रुपये का है शेयर

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ पर पहले ही दिन 10 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 29 अगस्त तक खुला रहेगा। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर का दाम 80 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी छाए हुए हैं। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर ग्रे मार्केट में 55 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज उपलब्ध कराती है। कंपनी की शुरुआत साल 2013 में हुई है।

55% से ऊपर पहुंच गया ग्रे मार्केट प्रीमियम
करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर का दाम 80 रुपये है। कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मंगलवार शाम 45 रुपये पहुंच गया है। अगर मौजूदा GMP के हिसाब से जोड़े तो करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर 125 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में जिन इनवेस्टर्स को करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 55 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के शेयर 3 सितंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 41.80 करोड़ रुपये का है। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 96.96 पर्सेंट थी, जो कि अब 70.50 पर्सेंट रह जाएगी।

ये भी पढ़ें:विजय केडिया के दांव वाली इस कंपनी पर टूटे लोग, 900% से ज्यादा चढ़ चुका है शेयर

पहले ही 10 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन
करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का आईपीओ पहले ही दिन कुल 10.57 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 11.88 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 9.93 गुना दांव लगा है। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 9.88 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 3200 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.56 लाख रुपये को निवेश करना होगा।

Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।