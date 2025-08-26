पहले ही दिन 10 गुना से ज्यादा दांव, 55% के ऊपर पहुंच गया GMP, 80 रुपये का है शेयर

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर का दाम 80 रुपये है। कंपनी के शेयरों का GMP मंगलवार शाम 45 रुपये पहुंच गया है। मौजूदा GMP के हिसाब से जोड़े तो करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर 125 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ पर पहले ही दिन 10 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 29 अगस्त तक खुला रहेगा। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर का दाम 80 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी छाए हुए हैं। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर ग्रे मार्केट में 55 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज उपलब्ध कराती है। कंपनी की शुरुआत साल 2013 में हुई है।

55% से ऊपर पहुंच गया ग्रे मार्केट प्रीमियम

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर का दाम 80 रुपये है। कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मंगलवार शाम 45 रुपये पहुंच गया है। अगर मौजूदा GMP के हिसाब से जोड़े तो करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर 125 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में जिन इनवेस्टर्स को करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 55 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के शेयर 3 सितंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 41.80 करोड़ रुपये का है। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 96.96 पर्सेंट थी, जो कि अब 70.50 पर्सेंट रह जाएगी।