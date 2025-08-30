379 गुना सब्सक्राइब हुआ यह सस्ता IPO, GMP दिखा रहा 50% का फायदा, लिस्टिंग डे पर टिकी निगाह

Current Infraprojects IPO: करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स आईपीओ को 379.44 गुना सब्सक्राइब किया गया है। एसएमई आईपीओ पर दांव लगाने की निवेशकों में होड़ सी दिखी है। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में स्टॉक अब भी मजबूती के साथ डटा हुआ है।

Current Infraprojects IPO: करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स आईपीओ को 379.44 गुना सब्सक्राइब किया गया है। एसएमई आईपीओ पर दांव लगाने की निवेशकों में होड़ सी दिखी है। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में स्टॉक अब भी मजबूती के साथ डटा हुआ है। आइए जानते हैं कि इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट कब है।

379 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ 26 अगस्त को ओपन हुए करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स आईपीओ को निवेशकों ने हाथों-हाथ लिया है। इस आईपीओ को 379.44 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 396.50 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में 191.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 640.48 गुना सब्सक्राइब किया गया था। एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 25 अगस्त को खुल गया था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 11.62 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बता दें, निवेशकों के लिए यह आईपीओ 29 अगस्त तक ओपन था।

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स आईपीओ का साइज 41.80 करोड़ रुपये था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 52 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। बता दें, एसएमई आईपीओ का प्राइस बैंड 76 रुपये से 80 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया था। लेकिन एक रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ ही दांव लगाना था। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों की मिनिमम इंवेस्टमेंट वैल्यू 2,56000 रुपये थी।

ग्रे मार्केट में स्थिति मजबूत इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स आईपीओ 40 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। 28 अगस्त से अबतक कंपनी के जीएमपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी की सबसे मजबूत स्थिति 26 अगस्त को थी। तब यह आईपीओ 45 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था।

इस आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में 3 सितंबर को प्रस्तावित है।