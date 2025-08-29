34.14 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO, दांव लगाने का आखिरी मौका आज, ग्रे मार्केट दिखा 50% लिस्टिंग गेन

Current Infraprojects IPO : करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स आईपीओ आज बंद हो रहा है। कंपनी के आईपीओ का साइज 41.80 करोड़ रुपये है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी 52 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी।

Current Infraprojects IPO : करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स आईपीओ आज बंद हो रहा है। कंपनी के आईपीओ का साइज 41.80 करोड़ रुपये है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी 52 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। बता दें, रिटेल निवेशकों के लिए यह आईपीओ 26 अगस्त 2025 को खुला था।

34.14 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ कंपनी का आईपीओ 34.14 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में यह आईपीओ 49.40 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में 9.94 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। एनआईआई कैटगरी की बात करें तो यह आईपीओ 35.23 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 1 सितंबर 2025 और एनएसई एसएमई में लिस्टिंग 3 सितंबर को होगा।

क्या है प्राइस बैंड? करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स आईपीओ का प्राइस बैंड 76 रुपये से 80 रुपये प्राइस बैंड किया गया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2,56,000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

एंकर निवेशकों लिए यह आईपीओ 25 अगस्त को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 11.62 करोड़ रुपये जुटाए थे।

जीएमपी ने दिए धमाकेदार लिस्टिंग के संकेत इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 40 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अगर यही स्थिति लिस्टिंग तक रही तो कंपनी पहले दिन 50 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की संकेत दे रहा है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 45 रुपये रहा है। कंपनी का आईपीओ इस स्तर पर 27 अगस्त को था। तब से अबतक जीएमपी में 5 रुपये प्रति शेयर की गिरावट आई है।

यह एक रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। कंपनी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपनी सुविधा देती है।