80 रुपये का शेयर पहले ही दिन 150 रुपये के पार, IPO पर लगा था 379 गुना दांव

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर बुधवार को 90% के फायदे के साथ 152 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 80 रुपये था। कंपनी का आईपीओ 379 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स की शेयर बाजार में तगड़े फायदे के साथ लिस्टिंग हुई है। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर बुधवार को 90 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 152 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। हालांकि, लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। लिस्टिंग के ठीक बाद करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 145 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। आईपीओ में करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर का दाम 80 रुपये था। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 26 अगस्त 2025 को खुला था और यह 29 अगस्त तक ओपन रहा।

379 गुना से ज्यादा लगा था दांव

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के आईपीओ (Current Infraprojects IPO) के आईपीओ पर टोटल 379.44 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 396.50 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 640.48 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटगेरी में 191.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 3200 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ में कम से कम 2.56 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।