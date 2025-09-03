80 रुपये का शेयर पहले ही दिन 150 रुपये के पार, IPO पर लगा था 379 गुना दांव
करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर बुधवार को 90% के फायदे के साथ 152 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 80 रुपये था। कंपनी का आईपीओ 379 गुना सब्सक्राइब हुआ था।
करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स की शेयर बाजार में तगड़े फायदे के साथ लिस्टिंग हुई है। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर बुधवार को 90 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 152 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। हालांकि, लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। लिस्टिंग के ठीक बाद करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 145 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। आईपीओ में करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर का दाम 80 रुपये था। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 26 अगस्त 2025 को खुला था और यह 29 अगस्त तक ओपन रहा।
379 गुना से ज्यादा लगा था दांव
करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के आईपीओ (Current Infraprojects IPO) के आईपीओ पर टोटल 379.44 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 396.50 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 640.48 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटगेरी में 191.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 3200 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ में कम से कम 2.56 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।
क्या करती है कंपनी
करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफर करती है। इंजीनियरिंग, प्रेक्योरेमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) सर्विसेज में करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का स्पेशलाइजेशन है। कंपनी सोलर, इलेक्ट्रिकल, वाटर और सिविल ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में व्यापक सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सिस्टम्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज में स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग कंसल्टिंग ऑफर करती है। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 96.96 पर्सेंट थी, जो कि अब 70.50 पर्सेंट रह गई है।