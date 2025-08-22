80 रुपये शेयर का दाम, अभी से 40 रुपये पहुंच गया GMP, अगले हफ्ते खुल रहा है IPO

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का आईपीओ 26 अगस्त से दांव लगाने के लिए खुल रहा है। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 80 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 40 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

एक और कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए खुल रहा है। यह करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 26 अगस्त 2025 से खुल रहा है और यह 29 अगस्त तक ओपन रहेगा। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का आईपीओ खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 50 पर्सेंट के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 41.80 करोड़ रुपये तक का है।

120 रुपये के करीब लिस्ट हो सकते हैं शेयर

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ (Current Infraprojects IPO) में कंपनी के शेयर का दाम 80 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 40 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर 120 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 3 सितंबर 2025 को होगी। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 1 सितंबर 2025 को फाइनल होगा।

आम निवेशकों को 2 लॉट के लिए लगाना होगा दांव

करेंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ (Current Infraprojects IPO) में आम निवेशकों को कम से कम और अधिकतम 2 लॉट के लिए दांव लगाना होगा। आईपीओ के 2 लॉट में टोटल 3200 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,56,000 रुपये का निवेश करना होगा। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 96.96 पर्सेंट है, जो कि 70.50 पर्सेंट रह जाएगी।