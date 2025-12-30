Hindustan Hindi News
52 वीक हाई पर पहुंचा कंडोम कंपनी का यह शेयर, विदेश में फैक्ट्री लगाने का ऐलान

संक्षेप:

यह प्लांट खास तौर पर कंपनी की एफएमसीजी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों में मौजूदगी मजबूत करने के लिए लगाया जा रहा है।

Dec 30, 2025 03:18 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Cupid Share: कंडोम कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में आज बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.7 फीसदी चढ़कर ₹504.85 के ऑल-टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया। यह इसका 52 वीक हाई प्राइस रहा। यह तेजी उस खबर के बाद आई, जिसमें कंपनी के बोर्ड ने सऊदी अरब (KSA) में एक नई एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को मंजूरी दी है। दोपहर 12:16 बजे क्यूपिड का शेयर ₹500 पर ट्रेड कर रहा था, जो करीब 2.77 फीसदी की बढ़त दिखाता है। वहीं, इसी दौरान बीएसई सेंसेक्स 0.21 फीसदी गिरकर 84,514.9 के स्तर पर था, यानी बाजार में गिरावट के बावजूद क्यूपिड के शेयर मजबूत बने रहे।

क्या है डिटेल

कंपनी का कुल मार्केट कैप अब करीब ₹13,521.35 करोड़ पहुंच गया है। गौर करने वाली बात यह है कि क्यूपिड का 52 हफ्ते का हाई ₹504.85 और लो ₹50 रहा है, यानी एक साल में शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। निवेशकों का भरोसा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि सऊदी अरब में बनने वाली यह यूनिट क्यूपिड की भारत के बाहर पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। यह प्लांट खास तौर पर कंपनी की एफएमसीजी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों में मौजूदगी मजबूत करने के लिए लगाया जा रहा है।

कंपनी का प्लान

कंपनी के मुताबिक, सऊदी अरब में स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू होने से रीजनल सप्लाई बेहतर होगी, प्रोडक्ट्स जल्दी बाजार तक पहुंचेंगे और KSA समेत अन्य GCC देशों में उपलब्धता बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट को कंपनी अपनी इंटरनल एक्रुअल्स यानी आंतरिक संसाधनों से फंड करेगी। हालांकि, इसे शुरू करने से पहले सभी जरूरी रेगुलेटरी और कानूनी मंजूरियां ली जाएंगी। कंपनी का मानना है कि बड़े इंटरनेशनल बाजारों के करीब मैन्युफैक्चरिंग बेस होने से उसकी सर्विस एफिशिएंसी और ग्लोबल एफएमसीजी मौजूदगी दोनों को फायदा मिलेगा।

कंपनी का कारोबार

1993 में स्थापित क्यूपिड भारत की जानी-मानी कंपनी है, जो पुरुष और महिला गर्भनिरोधक, वाटर-बेस्ड पर्सनल लुब्रिकेंट्स, IVD किट्स के साथ-साथ डियोड्रेंट्स, परफ्यूम, हेयर ऑयल, बॉडी ऑयल और पेट्रोलियम जेली जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है। हाल के समय में कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम, टॉयलेट सैनिटाइजर, हेयर एंड बॉडी ऑयल, हेयर रिमूवल स्प्रे और फेस वॉश जैसे प्रोडक्ट्स भी जोड़े हैं। मार्च 2024 में महाराष्ट्र के पलावा में जमीन खरीदकर कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता 1.5 गुना बढ़ाने की तैयारी भी की है। इन तमाम कदमों से साफ है कि क्यूपिड तेजी से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना दायरा बढ़ाने पर फोकस कर रही है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
