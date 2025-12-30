52 वीक हाई पर पहुंचा कंडोम कंपनी का यह शेयर, विदेश में फैक्ट्री लगाने का ऐलान

संक्षेप: यह प्लांट खास तौर पर कंपनी की एफएमसीजी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों में मौजूदगी मजबूत करने के लिए लगाया जा रहा है।

Cupid Share: कंडोम कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में आज बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.7 फीसदी चढ़कर ₹504.85 के ऑल-टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया। यह इसका 52 वीक हाई प्राइस रहा। यह तेजी उस खबर के बाद आई, जिसमें कंपनी के बोर्ड ने सऊदी अरब (KSA) में एक नई एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को मंजूरी दी है। दोपहर 12:16 बजे क्यूपिड का शेयर ₹500 पर ट्रेड कर रहा था, जो करीब 2.77 फीसदी की बढ़त दिखाता है। वहीं, इसी दौरान बीएसई सेंसेक्स 0.21 फीसदी गिरकर 84,514.9 के स्तर पर था, यानी बाजार में गिरावट के बावजूद क्यूपिड के शेयर मजबूत बने रहे।

क्या है डिटेल कंपनी का कुल मार्केट कैप अब करीब ₹13,521.35 करोड़ पहुंच गया है। गौर करने वाली बात यह है कि क्यूपिड का 52 हफ्ते का हाई ₹504.85 और लो ₹50 रहा है, यानी एक साल में शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। निवेशकों का भरोसा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि सऊदी अरब में बनने वाली यह यूनिट क्यूपिड की भारत के बाहर पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। यह प्लांट खास तौर पर कंपनी की एफएमसीजी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों में मौजूदगी मजबूत करने के लिए लगाया जा रहा है।

कंपनी का प्लान कंपनी के मुताबिक, सऊदी अरब में स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू होने से रीजनल सप्लाई बेहतर होगी, प्रोडक्ट्स जल्दी बाजार तक पहुंचेंगे और KSA समेत अन्य GCC देशों में उपलब्धता बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट को कंपनी अपनी इंटरनल एक्रुअल्स यानी आंतरिक संसाधनों से फंड करेगी। हालांकि, इसे शुरू करने से पहले सभी जरूरी रेगुलेटरी और कानूनी मंजूरियां ली जाएंगी। कंपनी का मानना है कि बड़े इंटरनेशनल बाजारों के करीब मैन्युफैक्चरिंग बेस होने से उसकी सर्विस एफिशिएंसी और ग्लोबल एफएमसीजी मौजूदगी दोनों को फायदा मिलेगा।