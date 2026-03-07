Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कंडोम बेचने वाली कंपनी तीसरी बार बोनस शेयर दे रही, मिलेंगे 1 पर 4 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में

Mar 07, 2026 07:27 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bonus Share: कंडोम बेचने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड की तरफ से निवेशकों को तीसरी बार बोनस शेयर दिया जा रहा है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर पर इस बार बांटा जाएगा। Cupid Ltd ने इस बोनस शेयर के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय किया था वह अगले कुछ दिन में है।

कंडोम बेचने वाली कंपनी तीसरी बार बोनस शेयर दे रही, मिलेंगे 1 पर 4 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में

Bonus Share: कंडोम बेचने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड की तरफ से निवेशकों को तीसरी बार बोनस शेयर दिया जा रहा है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर पर इस बार बांटा जाएगा। Cupid Ltd ने इस बोनस शेयर के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय किया था वह अगले कुछ दिन में है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में

किस दिन है रिकॉर्ड डेट

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 9 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जोकि परसों यानी सोमवार को ही है।

ये भी पढ़ें:5 टुकड़ों में बंट रहा है स्टॉक, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री, कीमत 200 रुपये से कम

दो बार कंपनी ने दिया है बोनस शेयर

इससे पहले कंपनी ने दो बार निवेशकों को बोनस शेयर दिया है। पहली बार 2018 में कंपनी ने 5 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था।

2024 में ही Cupid Ltd के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

ये भी पढ़ें:5 दिन में 3300 अंक सेंसेक्स गिरा, ₹19 लाख करोड़ डूबे, आगे और खराब होगी स्थिति!

शेयर बाजार में कंपनी ने दिया है मोटा रिटर्न

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Cupid Ltd के शेयर बीएसई में 0.79 प्रतिशत की गिरावट के बाद 402 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 129 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

1 साल में किया पैसा डबल

एक साल में Cupid Ltd के शेयरों की कीमतों में 497 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.16 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 527.40 रुपये और 52 वीक लो लेवल 50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 10811.07 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:8वें पे कमीशन में कर्मचारियों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 5% ब्याज पर ₹75 लाख?

तीन साल में Cupid Ltd के शेयरों का भाव 2975 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3696 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stocks Bonus Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,