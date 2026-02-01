Hindustan Hindi News
बजट में इस ऐलान से कंडोम कंपनी के शेयर को खरीदने की मची लूट, 450% तक चढ़ गया है शेयर

Feb 01, 2026 06:37 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Cupid Ltd Share: हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कंडोम कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में आज बजट वाले दिन रविवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए थे। इसी के साथ आज यह शेयर 409.90 रुपये पर आ गया था। सालभर में यह शेयर 450 पर्सेंट तक चढ़ गया है। बता दें कि शेयरों में इस तेजी के पीछे हेल्थ सेक्टर को लेकर बजट में हुए ऐलान है। इसके अलावा कंपनी के Q3 FY26 के दमदार नतीजों और बोनस शेयर के ऐलान का भी असर है।

क्या हुआ है ऐलान

केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को ₹ 1,06,530.42 करोड़ आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों से लगभग 10% की वृद्धि दिखाता है। इसके अलावा वित्तीय नतीजों की बात करें तो क्यूपिड ने तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की आय सालाना आधार पर 104 फीसदी बढ़कर ₹104 करोड़ हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹51 करोड़ थी। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी रेवेन्यू में 16 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं नेट प्रॉफिट में 200 फीसदी का उछाल आया और यह ₹11 करोड़ से बढ़कर ₹33 करोड़ पहुंच गया। पिछली तिमाही के मुकाबले मुनाफा भी 38 फीसदी बढ़ा है। इस तेज ग्रोथ का बड़ा कारण कंपनी के इंटरनेशनल ऑर्डर और मजबूत एक्सपोर्ट बिजनेस को माना जा रहा है।

बोनस शेयर भी दे रही कंपनी

क्यूपिड लिमिटेड ने निवेशकों को खुश करने के लिए 4:1 बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। यानी रिकॉर्ड डेट पर शेयर रखने वाले निवेशकों को हर एक शेयर पर चार बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी को सऊदी अरब में FMCG मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे GCC और मिडिल ईस्ट बाजार में पकड़ और मजबूत होगी। साथ ही, कंपनी का IVD डायग्नोस्टिक्स सेगमेंट भी तेजी से उभर रहा है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि FY26 कंपनी के इतिहास का सबसे मजबूत साल होगा, जिसमें रेवेन्यू ₹335 करोड़ से ज्यादा और मुनाफा ₹100 करोड़ के पार जा सकता है।

