Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Cupid Ltd Share may focus on 29 janurary bonus share announced delivered 480 percent return in 12 month
12 महीने में 480% चढ़ गया कंडोम कंपनी का शेयर, अब बोनस शेयर देने की तैयारी

12 महीने में 480% चढ़ गया कंडोम कंपनी का शेयर, अब बोनस शेयर देने की तैयारी

संक्षेप:

बोनस का रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट बोर्ड की मंजूरी के बाद घोषित की जाएगी और एक्स-डेट पर शेयर की कीमत अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में कंपनी के शेयर की कीमत 394 रुपये है।

Jan 26, 2026 04:47 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Cupid Ltd Share: कंडोम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग 29 जनवरी को होने जा रही है, जिसमें दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजों के साथ-साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार किया जाएगा। अगर बोर्ड से मंजूरी मिलती है, तो कंपनी अपने शेयरधारकों को तय अनुपात में फ्री बोनस शेयर देगी। बोनस का रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट बोर्ड की मंजूरी के बाद घोषित की जाएगी और एक्स-डेट पर शेयर की कीमत अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में कंपनी के शेयर की कीमत 394 रुपये है। कंपनी के शेयर इस सप्ताह फोकस में रह सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दूसरी बार बोनस शेयर दे रही कंपनी

क्यूपिड लिमिटेड इससे पहले भी अपने निवेशकों को बोनस का फायदा दे चुकी है। अप्रैल 2024 में कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे, यानी हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर। उसी समय कंपनी ने शेयर स्प्लिट भी किया था, जिसमें फेस वैल्यू ₹10 से घटाकर ₹1 कर दी गई थी। इससे पहले 2018 में क्यूपिड लिमिटेड ने 1 के बदले 5 बोनस शेयर दिए थे। यानी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो शेयरहोल्डर्स को बार-बार फायदा मिलता रहा है।

कंपनी का कारोबार

साल 1993 में शुरू हुई क्यूपिड लिमिटेड आज भारत की जानी-मानी कंपनी है, जो पुरुष और महिला कंडोम, वाटर-बेस्ड लुब्रिकेंट्स, IVD किट्स के साथ-साथ कई FMCG प्रोडक्ट्स बनाती है। हाल के वर्षों में कंपनी ने अपने कारोबार को तेजी से फैलाया है और अब परफ्यूम, डियोड्रेंट, पॉकेट परफ्यूम, टॉयलेट सैनिटाइज़र, हेयर व बॉडी ऑयल, फेस वॉश और हेयर रिमूवल स्प्रे जैसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कंपनी सऊदी अरब में अपना पहला विदेशी FMCG मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना पर भी काम कर रही है, जिससे GCC देशों में उसकी पकड़ मजबूत होगी।

कंपनी के शेयरों के हाल

शेयर बाजार में क्यूपिड लिमिटेड को एक मल्टीबैगर स्टॉक माना जा रहा है। कंपनी के शेयरों ने पिछले 12 महीनों में करीब 480% और तीन साल में 3100% तक का शानदार रिटर्न दिया है। छह महीने में यह शेयर 165% तक चढ़ गया है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब 29 जनवरी की बोर्ड मीटिंग और बोनस फैसले पर टिकी हुई है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।