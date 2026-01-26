12 महीने में 480% चढ़ गया कंडोम कंपनी का शेयर, अब बोनस शेयर देने की तैयारी

संक्षेप: बोनस का रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट बोर्ड की मंजूरी के बाद घोषित की जाएगी और एक्स-डेट पर शेयर की कीमत अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में कंपनी के शेयर की कीमत 394 रुपये है।

Cupid Ltd Share: कंडोम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग 29 जनवरी को होने जा रही है, जिसमें दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजों के साथ-साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार किया जाएगा। अगर बोर्ड से मंजूरी मिलती है, तो कंपनी अपने शेयरधारकों को तय अनुपात में फ्री बोनस शेयर देगी। बोनस का रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट बोर्ड की मंजूरी के बाद घोषित की जाएगी और एक्स-डेट पर शेयर की कीमत अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में कंपनी के शेयर की कीमत 394 रुपये है। कंपनी के शेयर इस सप्ताह फोकस में रह सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दूसरी बार बोनस शेयर दे रही कंपनी क्यूपिड लिमिटेड इससे पहले भी अपने निवेशकों को बोनस का फायदा दे चुकी है। अप्रैल 2024 में कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे, यानी हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर। उसी समय कंपनी ने शेयर स्प्लिट भी किया था, जिसमें फेस वैल्यू ₹10 से घटाकर ₹1 कर दी गई थी। इससे पहले 2018 में क्यूपिड लिमिटेड ने 1 के बदले 5 बोनस शेयर दिए थे। यानी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो शेयरहोल्डर्स को बार-बार फायदा मिलता रहा है।

कंपनी का कारोबार साल 1993 में शुरू हुई क्यूपिड लिमिटेड आज भारत की जानी-मानी कंपनी है, जो पुरुष और महिला कंडोम, वाटर-बेस्ड लुब्रिकेंट्स, IVD किट्स के साथ-साथ कई FMCG प्रोडक्ट्स बनाती है। हाल के वर्षों में कंपनी ने अपने कारोबार को तेजी से फैलाया है और अब परफ्यूम, डियोड्रेंट, पॉकेट परफ्यूम, टॉयलेट सैनिटाइज़र, हेयर व बॉडी ऑयल, फेस वॉश और हेयर रिमूवल स्प्रे जैसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कंपनी सऊदी अरब में अपना पहला विदेशी FMCG मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना पर भी काम कर रही है, जिससे GCC देशों में उसकी पकड़ मजबूत होगी।