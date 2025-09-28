Cupid ltd Doubled investors money in just 3 months have you invested in it 3 महीने में किया पैसा डबल, अब सोमवार को फोकस में रहेगा मल्टीबैगर स्टॉक, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Cupid ltd Doubled investors money in just 3 months have you invested in it

Multibagger Stock: 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को 1939 प्रतिशत का रिटर्न देने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड (Cupid ltd) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 का दूसरा क्वार्टर क्यूपिड लिमिटेड के इतिहास का सबसे बेस्ट तिमाही साबित होने जा रहा है।

Tarun Pratap Singh मिंटSun, 28 Sep 2025 04:10 PM
Multibagger Stock: 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को 1939 प्रतिशत का रिटर्न देने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड (Cupid ltd) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 का दूसरा क्वार्टर क्यूपिड लिमिटेड के इतिहास का सबसे बेस्ट तिमाही साबित होने जा रहा है। इस बयान के सामने आने के बाद अब सोमवार को कंपनी के शेयरों में हलचल की उम्मीद है।

क्या कुछ कहा है कंपनी के एमडी ने

26 सितंबर को क्यूपिड के चेयरमैन और एमडी आदित्य कुमान ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही उनके लिए अबतक के इतिहास में सबसे बेस्ट तिमाही साबित होने जा रही है। उन्होंने नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च, एफएसीजी सेक्टर में तेजी और मजबूत इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर को अपने भाषण में रेखांकित किया है। कंपनी अपने सभी बिजनेस लाइन में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रही है।

पिछला एक साल कंपनी के लिए कैसा रहा?

शुक्रवार को क्यूपिड लिमिटेड के शेयर 1.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ बीएसई में 215.55 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। 1 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 26 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 3 महीने में यह स्टॉक 107 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 6 महीने में क्यूपिड लिमिटेड का शेयर 236 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, एक साल में स्टॉक 154 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 222.65 रुपये और 52 वीक लो लेवल 50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5786.81 करोड़ रुपये का है।

2 साल में क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों का भाव 1016 प्रतिशत का बढ़ा है। वहीं, 3 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 1763 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

पिछले साल अप्रैल के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिए थे। 2024 में ही कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में हुआ था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

