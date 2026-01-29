1 पर 4 बोनस शेयर देने का ऐलान, कंडोम बनाती है कंपनी, कल फोकस में रहेंगे शेयर
कंपनी के बोर्ड मेंबर ने 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी का 1 शेयर है, उन्हें 4 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी के शेयरों का फेस वैल्यू ₹1 है और बोनस शेयर भी इसी फेस वैल्यू पर जारी किए जाएंगे।
Cupid Ltd Share: कंडोम और हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड ने अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के नतीजों के साथ बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में क्यूपिड ने बताया कि बोर्ड ने 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी का 1 शेयर है, उन्हें 4 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी के शेयरों का फेस वैल्यू ₹1 है और बोनस शेयर भी इसी फेस वैल्यू पर जारी किए जाएंगे।
कंपनी ने क्या कहा
क्यूपिड लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में साफ कहा है कि यह बोनस शेयर इश्यू अभी शेयरधारकों और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की मंजूरी के अधीन है। इसके लिए कंपनी एक ईजीएम (EGM) बुलाएगी, जहां शेयरधारकों की सहमति ली जाएगी। वहीं, रिकॉर्ड डेट को लेकर कंपनी ने कहा है कि इसे बाद में बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा और समय पर स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी जाएगी। रिकॉर्ड डेट वही तारीख होती है, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन-से निवेशक बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे।
चौथी बार बोनस दे रही कंपनी
अगर कंपनी के बोनस शेयर इतिहास पर नजर डालें तो यह कोई पहली बार नहीं है। BSE के आंकड़ों के मुताबिक, क्यूपिड लिमिटेड अब तक तीन बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने पहली बार साल 2018 में 1:5 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किए थे। इसके बाद साल 2024 में दूसरी बार निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर मिले थे। अब तीसरी बार कंपनी ने 4:1 का बड़ा बोनस ऐलान किया है, जिसे निवेशकों के लिए काफी पॉजिटिव माना जा रहा है।
शेयरों के हाल
बोनस की घोषणा के बावजूद आज गुरुवार, 29 जनवरी को क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर BSE पर 1.75 फीसदी गिरकर ₹390.25 पर बंद हुए। बाजार जानकारों का कहना है कि बोनस शेयर लंबे समय के निवेशकों के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इससे शेयरों की संख्या बढ़ती है और लिक्विडिटी में सुधार आता है। बता दें कि कल शुक्रवार को शेयर फोकस में रह सकते हैं।