Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Cupid Ltd declared 41 bonus share condom company stock may focus tomorrow
1 पर 4 बोनस शेयर देने का ऐलान, कंडोम बनाती है कंपनी, कल फोकस में रहेंगे शेयर

1 पर 4 बोनस शेयर देने का ऐलान, कंडोम बनाती है कंपनी, कल फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप:

कंपनी के बोर्ड मेंबर ने 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी का 1 शेयर है, उन्हें 4 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी के शेयरों का फेस वैल्यू ₹1 है और बोनस शेयर भी इसी फेस वैल्यू पर जारी किए जाएंगे।

Jan 29, 2026 06:26 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Cupid Ltd Share: कंडोम और हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड ने अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के नतीजों के साथ बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में क्यूपिड ने बताया कि बोर्ड ने 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी का 1 शेयर है, उन्हें 4 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी के शेयरों का फेस वैल्यू ₹1 है और बोनस शेयर भी इसी फेस वैल्यू पर जारी किए जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी ने क्या कहा

क्यूपिड लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में साफ कहा है कि यह बोनस शेयर इश्यू अभी शेयरधारकों और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की मंजूरी के अधीन है। इसके लिए कंपनी एक ईजीएम (EGM) बुलाएगी, जहां शेयरधारकों की सहमति ली जाएगी। वहीं, रिकॉर्ड डेट को लेकर कंपनी ने कहा है कि इसे बाद में बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा और समय पर स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी जाएगी। रिकॉर्ड डेट वही तारीख होती है, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन-से निवेशक बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे।

चौथी बार बोनस दे रही कंपनी

अगर कंपनी के बोनस शेयर इतिहास पर नजर डालें तो यह कोई पहली बार नहीं है। BSE के आंकड़ों के मुताबिक, क्यूपिड लिमिटेड अब तक तीन बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने पहली बार साल 2018 में 1:5 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किए थे। इसके बाद साल 2024 में दूसरी बार निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर मिले थे। अब तीसरी बार कंपनी ने 4:1 का बड़ा बोनस ऐलान किया है, जिसे निवेशकों के लिए काफी पॉजिटिव माना जा रहा है।

शेयरों के हाल

बोनस की घोषणा के बावजूद आज गुरुवार, 29 जनवरी को क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर BSE पर 1.75 फीसदी गिरकर ₹390.25 पर बंद हुए। बाजार जानकारों का कहना है कि बोनस शेयर लंबे समय के निवेशकों के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इससे शेयरों की संख्या बढ़ती है और लिक्विडिटी में सुधार आता है। बता दें कि कल शुक्रवार को शेयर फोकस में रह सकते हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।