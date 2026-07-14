1 लाख रुपये के बना दिए 85 लाख रुपये से ज्यादा, कंपनी ने 3 बार बांटे हैं बोनस शेयर

Multibagger Stock: पुरुषों और महिलाओं के लिए कंडोम बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को 3 साल में ही मालामाल कर दिया है। कंपनी ने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों ने 3 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 85 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी ने शेयरधारकों को दनादन 3 बार बोनस शेयर भी बांटे हैं। इस मल्टीबैगर कंपनी की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के ग्रुप ए में एंट्री हो रही है।

1 लाख रुपये के बना दिए 85 लाख रुपये से ज्यादा

क्यूपिड लिमिटेड (Cupid Limited) के शेयर 14 जुलाई 2023 को 2.53 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 14 जुलाई 2026 को NSE में 216.77 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 3 साल पहले क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को अब तक बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 85.67 लाख रुपये होती। क्यूपिड लिमिटेड के शेयर पिछले 3 साल में 8493 पर्सेंट उछले हैं। हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए बोनस शेयरों को शामिल नहीं किया है।

एक साल में 759% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

कंडोम बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के शेयर पिछले एक साल में 759 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 25.28 रुपये से बढ़कर 216.77 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 133 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक क्यूपिड लिमिटेड के शेयर 107 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 226 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 23.80 रुपये है।