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CSK के शेयरों का भाव 3 महीने में 60% बढ़ा, RCB और RR की डील का भी दिख रहा असर, एक्सपर्ट को और तेजी की उम्मीद

Mar 27, 2026 04:55 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
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IPL updates: अनलिस्टेड मार्केट में CSK के शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। महज तीन महीने में इस आईपीएल फ्रेंचाइजी के शेयरों का भाव 60% बढ़ चुका है। 

CSK के शेयरों का भाव 3 महीने में 60% बढ़ा, RCB और RR की डील का भी दिख रहा असर, एक्सपर्ट को और तेजी की उम्मीद

IPL Updates: आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के सितारे बुलंद हैं। अनिलिस्टेड मार्केट में CSK के शेयरों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रही है। महज 3 महीने में चेन्नई सुपर किंग्स के शेयरों का भाव अनिस्टेड मार्केट में 60 प्रतिशत बढ़ चुका है। सीएसके के शेयरों में हो रहा इजाफा दर्शाता है कि कैपिटल मार्केट IPL के फ्रेंचाइजी बिजनेस का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है।

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RCB और राजस्थान रॉयल्स की डील ने बढ़ाया दाम

इंक्रेड मनी की रिपोर्ट के अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और राजस्थान रॉयल्स की डील के ऐलान का भी असर भी सीएसके के शेयरों पर पड़ा है। इन दोनों डील ने CSK के शेयरों का दाम अनलिस्टेड मार्केट में बढ़ा दिया है।

इन दोनों डील की खबर आने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के शेयरों का भाव 300 रुपये था। डील के आने के बाद शेयरों का भाव 350 रुपये पहुंच गया है। एक महीना पहले CSK का एक शेयर 250 रुपये में बिक रहा था। वहीं, तीन महीने पहले चेन्नई के शेयरों का भाव अनलिस्टेड मार्केट में महज 215 रुपये था।

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क्यों बढ़ रहा है CSK का दाम

CSK मौजूदा समय में आईपीएल की सबसे सफल और कॉमर्शियल तौर पर मजबूत फ्रेंचाइजी में से एक है। हाल ही में हुए रॉयल चैलेंचर्स बेंगलुरू की 1.78 बिलियन डॉलर में डील और राजस्थान रॉयल की 1.63 बिलियन डॉलर में डील ने आईपीएल से जुड़े एसेट्स की कीमतों में तेज इजाफा कर दिया है। जिसका फायदा सीएसके को भी मिल रहा है।

नुवामा रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि RCB की 1.8 बिलियन डॉलर में हुई डील ने आईपीएल टीमों के वैल्यूएशन के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। यह डील गुजरात टाइटन्स से दो गुना अधिक वैल्यूएशन पर हुआ है। 2008 से अबतक आईपीओ टीमों के वैल्यूएशन में 25 गुना तक का इजाफा हुआ है।

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CSK के शेयरों में इजाफे की एक और वजह

इन सबके अलावा सीएसके के शेयरों में इजाफे की एक और वजह है। SKI Captial Services के सीईओ और एमडी नरिंदर वाधवा कहते हैं कि सीएसके के शेयरों में इजाफा के पीछे की वजह टीम के शेयरों की अनलिस्टेड मार्केट में सीमित उपलब्धता भी है। बता दें, CSK मात्र एक आईपील टीम है जिसके शेयर अनलिस्टेड मार्केट में हैं।

नरिंदर वाधवा का कहना है कि शॉर्ट टर्म में सीएसके के शेयरों की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिल सकता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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