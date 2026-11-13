32 साल पुरानी कंपनी अब मार्केट में होगी लिस्ट, अगले हफ्ते लॉन्च हो रहा IPO
मुख्य बातें
- करीब 32 साल पुरानी कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड का आईपीओ 456 करोड़ रुपये का है
- यह आईपीओ 18 से 20 नवंबर तक रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा
Crystal Crop Protection IPO: आईपीओ मार्केट में एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी की एंट्री होने वाली है। करीब 32 साल पुरानी इस कंपनी का नाम क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड है। रिटेल निवेशकों के लिए इस आईपीओ की लॉन्चिंग 18 नवंबर को होने वाली है। आइए आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं।
आईपीओ की डिटेल
क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड का आईपीओ 456 करोड़ रुपये का है और यह 18 से 20 नवंबर तक रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 259 से 272 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह आईपीओ 355 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और 101 करोड़ रुपये तक के शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का मिश्रण होगा।
बता दें कि क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन IPO अलॉटमेंट 23 नवंबर को होने की उम्मीद है। कंपनी 25 नवंबर को उन लोगों को रिफंड देना शुरू करेगी जिन्हें शेयर नहीं मिले हैं। वहीं, जिन्हें शेयर मिले हैं, उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इन इक्विटी शेयरों के 26 नवंबर को BSE और NSE पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की उम्मीद है।
इस इश्यू के लिए DAM कैपिटल एडवाइजर्स, IIFL कैपिटल सर्विसेज और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं। MUFG इनटाइम इंडिया को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
क्या होगा पैसे का?
नए शेयर से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी और उसकी सब्सिडयरी कंपनी सैफायर क्रॉप साइंस द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने और रणनीतिक पहलों के फंडिंग, सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा।
32 साल पुरानी कंपनी
वर्ष 1994 में स्थापित क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन फसल समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हर्बिसाइड्स (खरपतवार नाशक), फंगीसाइड्स (फफूंद नाशक) और इंसेक्टिसाइड्स (कीटनाशक) शामिल हैं। कंपनी प्राकृतिक फसल समाधान भी प्रदान करती है, जिनमें बायो-स्टिमुलेंट्स, बायो-प्रोटेक्टेंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, लिक्विड फर्टिलाइजर्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल हैं।
इसके अलावा, इसके बीज पोर्टफोलियो में मैदानी फसलों, सब्जियों और फूलों के बीज शामिल हैं। कंपनी पूरी एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन में काम करती है और ऐसे प्रोडक्ट व समाधान देती है, जो फसल सुरक्षा और खेती से जुड़ी विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं।
क्या है वित्तीय स्थिति
क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने जून 2026 को समाप्त तीन महीनों के लिए 1,197.1 करोड़ रुपये के रेवेन्यू पर 135.7 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 22.4 प्रतिशत बढ़कर 144.9 करोड़ रुपये हो गया। शेयरहोल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर अंकुर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों या कंपनियों के पास क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन में 84.92 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 10.35 प्रतिशत शेयर थे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और उसकी इकाई IFC इमर्जिंग एशिया फंड के पास कंपनी में 8.29 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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