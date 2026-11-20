मुख्य बातें

Crystal Crop Protection IPO: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है। बोली लगाने के आखिरी दिन यानी 20 नवंबर को यह इश्यू कुल 17.06 गुना सब्सक्राइब हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, शाम 5:15 बजे तक निवेशकों ने इस आईपीओ में जमकर पैसा लगाया। बता दें कि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) की तरफ से सबसे ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिली। वहीं, ग्रे मार्केट में भी कंपनी के शेयर करीब 7% मुनाफे पर कारोबार कर रहे थे।

आखिरी दिन निवेशकों का रिस्पॉन्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का यह आईपीओ कुल ₹455.49 करोड़ का है। कंपनी ने कुल 1,21,70,076 शेयरों की पेशकश की थी, जबकि निवेशकों की तरफ से 20,75,67,580 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो NII कैटेगरी में आईपीओ 37.69 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) की कैटेगरी में इसे 15.47 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में यह इश्यू 9.26 गुना सब्सक्राइब हुआ।

ग्रे मार्केट में कितना चल रहा GMP? ग्रे मार्केट में भी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के शेयरों को लेकर हलचल देखने को मिली। 20 नवंबर की सुबह कंपनी के शेयर करीब 7% प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के आधार पर लिस्टिंग के मुनाफे की गारंटी नहीं होती। यह सिर्फ निवेशकों के मौजूदा रुझान का एक अनौपचारिक संकेत है और बाजार की स्थिति के हिसाब से इसमें बदलाव हो सकता है।

कहां इस्तेमाल करेगी IPO से मिलने वाला पैसा? कंपनी का ₹455.49 करोड़ का आईपीओ दो हिस्सों में बंटा है। इसमें ₹354.77 करोड़ तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि करीब ₹100.71 करोड़ के 37.03 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे। नए शेयर जारी करने से मिलने वाली रकम कंपनी को मिलेगी। इसका इस्तेमाल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी सैफायर क्रॉप साइंस के कुछ मौजूदा कर्ज को चुकाने या कम करने में किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी इस रकम का कुछ हिस्सा दूसरी कंपनियों के अधिग्रहण और कारोबार बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं पर खर्च करेगी। वहीं, OFS के तहत प्रमोटर अंकुर अग्रवाल अपनी हिस्सेदारी के कुछ शेयर बेचेंगे। इस बिक्री से मिलने वाला पैसा कंपनी को नहीं, बल्कि शेयर बेचने वाले प्रमोटर को मिलेगा।

एक लॉट के लिए कितने रुपये लगाने होंगे? क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के आईपीओ में एक लॉट 55 शेयरों का रखा गया है। निवेशक 55 शेयरों के गुणक में आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ के प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर एक लॉट के लिए रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹14,960 लगाने होंगे। इसमें लागू शुल्क शामिल नहीं हैं। आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट 23 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। वहीं, सफल निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर 25 नवंबर तक क्रेडिट किए जा सकते हैं। जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उनके रिफंड की प्रक्रिया भी 25 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी के शेयरों की बीएसई और एनएसई पर संभावित लिस्टिंग 26 नवंबर को होगी।

क्या करती है कंपनी? क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन की शुरुआत साल 1994 में हुई थी। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एग्री सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, जो किसानों के लिए फसल सुरक्षा उत्पाद, बीज और खेती से जुड़े दूसरे समाधान उपलब्ध कराती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में खरपतवार नाशक, फफूंदनाशक और कीटनाशक शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी बायो-प्रोटेक्टेंट, बायो-स्टिमुलेंट, लिक्विड फर्टिलाइजर और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे उत्पाद भी बनाती और बेचती है।