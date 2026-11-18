पहले दिन 1.14 गुना सब्सक्राइब हुआ यह IPO, ग्रे मार्केट में मुनाफे के संकेत, 20 नवंबर तक मौका
मुख्य बातें
- कंपनी के आईपीओ को पहले दिन अलग-अलग कैटेगरी के निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला
- सबसे ज्यादा मांग कंपनी के कर्मचारियों की ओर से देखने को मिली
- कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्सा 2.7 गुना सब्सक्राइब हुआ
- वहीं, QIB की कैटेगरी में 1.47 गुना और रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में 1.17 गुना सब्सक्रिप्शन मिला
Crystal Crop Protection IPO: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का IPO आज यानी 18 नवंबर 2026 से खुल गया है। कंपनी के इस IPO को पहले ही दिन निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। इस आईपीओ में निवेशक 20 नवंबर तक पैसे लगा सकेंगे। NSE के आंकड़ों के मुताबिक, यह इश्यू कुल 1.40 गुना सब्सक्राइब हो गया। यानी कंपनी ने जितने शेयर निवेशकों के लिए रखे हैं, उससे ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन मिल चुके हैं। इस IPO के जरिए कंपनी कुल 455.49 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। बता दें कि ग्रे मार्केट में भी कंपनी के शेयरों को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी दिखाई दे रही है। 18 नवंबर की सुबह क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के शेयर करीब 19 रुपये प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे।
पहले दिन किस कैटेगरी में कितनी लगी बोली?
क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के आईपीओ को पहले दिन अलग-अलग कैटेगरी के निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सबसे ज्यादा मांग कंपनी के कर्मचारियों की ओर से देखने को मिली। कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्सा 2.7 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) की कैटेगरी में 1.47 गुना और रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में 1.17 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने कुल 1,21,70,076 शेयर ऑफर किए हैं, जबकि निवेशकों की ओर से 1,38,16,990 शेयरों के लिए बोली लगाई गई। यानी ऑफर किए गए शेयरों के मुकाबले ज्यादा आवेदन मिले हैं।
फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाए जाएंगे पैसे
क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का यह IPO कुल 455.49 करोड़ रुपये का है। इसमें 354.77 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 37.03 लाख शेयरों के जरिए करीब 100.71 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। फ्रेश इश्यू से मिलने वाला पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा, जबकि OFS से मिलने वाली रकम शेयर बेचने वाले प्रमोटर अंकुर अग्रवाल को मिलेगी। कंपनी फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपने और अपनी सहयोगी कंपनी सफायर क्रॉप साइंस के कुछ पुराने कर्ज को चुकाने या पहले से भुगतान करने में करेगी।
एक लॉट के लिए कितने रुपये लगाने होंगे
क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन आईपीओ में एक लॉट में 55 शेयर रखे गए हैं। निवेशक 55 शेयर या इसके गुणक में आवेदन कर सकते हैं। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए कम से कम 14,960 रुपये लगाने होंगे। यह रकम लागू चार्ज से अलग है। IPO में कुल नेट ऑफर का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए आरक्षित है। वहीं, 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NII) के लिए रखा गया है। बता दें कि क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन आईपीओ का अलॉटमेंट 23 नवंबर 2026 को फाइनल होने की उम्मीद है। जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उनके पैसे 25 नवंबर को रिफंड किए जाने हैं। वहीं, सफल निवेशकों के डीमैट अकाउंट में भी 25 नवंबर को शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। कंपनी के शेयरों की BSE और NSE पर लिस्टिंग 26 नवंबर 2026 को होने की संभावना है।
क्या काम करती है कंपनी
क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन की स्थापना साल 1994 में हुई थी। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एग्री सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, जो किसानों के लिए फसल सुरक्षा उत्पाद, बीज और खेती से जुड़े दूसरे समाधान उपलब्ध कराती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में खरपतवार खत्म करने वाली दवाएं (Herbicides), फसलों को फंगल बीमारी से बचाने वाली दवाएं (Fungicides) और कीटों से सुरक्षा देने वाली दवाएं (Insecticides) शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी बायो-प्रोटेक्टेंट्स, बायो-स्टिमुलेंट्स, लिक्विड फर्टिलाइजर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे उत्पाद भी बेचती है। कंपनी खेती के लिए अलग-अलग तरह के बीज भी उपलब्ध कराती है। इनमें खेतों में उगाई जाने वाली फसलें, सब्जियां और फूलों के बीज शामिल हैं।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें