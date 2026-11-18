मुख्य बातें

Crystal Crop Protection IPO: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का IPO आज यानी 18 नवंबर 2026 से खुल गया है। कंपनी के इस IPO को पहले ही दिन निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। इस आईपीओ में निवेशक 20 नवंबर तक पैसे लगा सकेंगे। NSE के आंकड़ों के मुताबिक, यह इश्यू कुल 1.40 गुना सब्सक्राइब हो गया। यानी कंपनी ने जितने शेयर निवेशकों के लिए रखे हैं, उससे ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन मिल चुके हैं। इस IPO के जरिए कंपनी कुल 455.49 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। बता दें कि ग्रे मार्केट में भी कंपनी के शेयरों को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी दिखाई दे रही है। 18 नवंबर की सुबह क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के शेयर करीब 19 रुपये प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे।

पहले दिन किस कैटेगरी में कितनी लगी बोली? क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के आईपीओ को पहले दिन अलग-अलग कैटेगरी के निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सबसे ज्यादा मांग कंपनी के कर्मचारियों की ओर से देखने को मिली। कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्सा 2.7 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) की कैटेगरी में 1.47 गुना और रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में 1.17 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने कुल 1,21,70,076 शेयर ऑफर किए हैं, जबकि निवेशकों की ओर से 1,38,16,990 शेयरों के लिए बोली लगाई गई। यानी ऑफर किए गए शेयरों के मुकाबले ज्यादा आवेदन मिले हैं।

फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाए जाएंगे पैसे क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का यह IPO कुल 455.49 करोड़ रुपये का है। इसमें 354.77 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 37.03 लाख शेयरों के जरिए करीब 100.71 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। फ्रेश इश्यू से मिलने वाला पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा, जबकि OFS से मिलने वाली रकम शेयर बेचने वाले प्रमोटर अंकुर अग्रवाल को मिलेगी। कंपनी फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपने और अपनी सहयोगी कंपनी सफायर क्रॉप साइंस के कुछ पुराने कर्ज को चुकाने या पहले से भुगतान करने में करेगी।

एक लॉट के लिए कितने रुपये लगाने होंगे क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन आईपीओ में एक लॉट में 55 शेयर रखे गए हैं। निवेशक 55 शेयर या इसके गुणक में आवेदन कर सकते हैं। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए कम से कम 14,960 रुपये लगाने होंगे। यह रकम लागू चार्ज से अलग है। IPO में कुल नेट ऑफर का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए आरक्षित है। वहीं, 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NII) के लिए रखा गया है। बता दें कि क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन आईपीओ का अलॉटमेंट 23 नवंबर 2026 को फाइनल होने की उम्मीद है। जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उनके पैसे 25 नवंबर को रिफंड किए जाने हैं। वहीं, सफल निवेशकों के डीमैट अकाउंट में भी 25 नवंबर को शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। कंपनी के शेयरों की BSE और NSE पर लिस्टिंग 26 नवंबर 2026 को होने की संभावना है।

क्या काम करती है कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन की स्थापना साल 1994 में हुई थी। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एग्री सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, जो किसानों के लिए फसल सुरक्षा उत्पाद, बीज और खेती से जुड़े दूसरे समाधान उपलब्ध कराती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में खरपतवार खत्म करने वाली दवाएं (Herbicides), फसलों को फंगल बीमारी से बचाने वाली दवाएं (Fungicides) और कीटों से सुरक्षा देने वाली दवाएं (Insecticides) शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी बायो-प्रोटेक्टेंट्स, बायो-स्टिमुलेंट्स, लिक्विड फर्टिलाइजर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे उत्पाद भी बेचती है। कंपनी खेती के लिए अलग-अलग तरह के बीज भी उपलब्ध कराती है। इनमें खेतों में उगाई जाने वाली फसलें, सब्जियां और फूलों के बीज शामिल हैं।