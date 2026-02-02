Hindustan Hindi News
क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार: बिटकॉइन 75000 डॉलर से नीचे, क्या है मंदी का राज?

क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार: बिटकॉइन 75000 डॉलर से नीचे, क्या है मंदी का राज?

संक्षेप:

Bitcoin Price: बिटकॉइन की कीमत 74,683.63 डॉलर पर थी। यह अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। एथेरियम भी तेजी से गिरी है और यह 2,200 डॉलर के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गई है।

Feb 02, 2026 10:58 am IST
बिटकॉइन की कीमत आज 2 फरवरी को 75,000 डॉलर से नीचे आ गई। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में हाहाकार है और गिरावट की रफ्तार तेज हो गई है। कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के अनुसार, सुबह लगभग 9:15 बजे (भारतीय समयानुसार) बिटकॉइन की कीमत 74,683.63 डॉलर पर थी। यह अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है, जब अमेरिका से शुरू हुए ट्रेड वॉर ने क्रिप्टोकरेंसी बाजार को मंदी के दौर में धकेल दिया था।

लंबी गिरावट जारी

बिटकॉइन की कीमतें अपने 2025 के शिखर से लगभग 40% गिर चुकी हैं। सिर्फ जनवरी में ही इसमें करीब 11% की कमी आई है। यह अक्टूबर 2025 में शुरू हुई गिरावट के बाद लगातार चौथा महीना है जब बिटकॉइन नुकसान में रहा। यह 2018 के बाद से बिटकॉइन की सबसे लंबी गिरावट है। बिटकॉइन के साथ-साथ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम भी तेजी से गिरी है और यह 2,200 डॉलर के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गई है।

गिरावट के प्रमुख कारण

ब्लूमबर्ग के अनुसार, खरीदारों की कमी, सकारात्मक गति और विश्वास की कमी के कारण क्रिप्टो संपत्तियों की बिकवाली तेज हो गई है। डेल्टा एक्सचेंज की रिसर्च एनालिस्ट रिया सहगल के मुताबिक, इस सप्ताह बिटकॉइन की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई क्योंकि "कम तरलता वाले सप्ताहांत के ट्रेड के दौरान 2 अरब डॉलर से अधिक की पोजीशन खत्म हो गईं।"

अक्टूबर वाली गिरावट के विपरीत, इस बार कोई स्पष्ट कारण, श्रृंखलाबद्ध बिकवाली या व्यवस्थागत झटका नहीं था। बस मांग में कमी, लिक्विडिटी का कम होना और बाजारों से अलग-थलग एक टोकन है। जनवरी में अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से 1.6 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी ने इस बिकवाली को और बढ़ा दिया, जो "संस्थागत जोखिम कम करने" को दर्शाता है।

व्यापक आर्थिक और राजनैतिक दबाव

सहगल ने बताया, "व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक कारकों ने गिरावट को गहरा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा केविन वॉर्श को अगले फेडरल रिजर्व चेयर के रूप में नामित करने पर बाजारों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिन्हें एक कठोर मौद्रिक नीति का समर्थक माना जा रहा है।" ट्रंप के इस कदम ने अमेरिकी डॉलर में तेजी ला दी और क्रिप्टो सहित जोखिम वाली संपत्तियों में बिकवाली बढ़ गई।

सहगल ने आगे कहा, "इसके साथ ही, भू-राजनीतिक तनाव, ईरान के अब्बास बंदरगाह पर विस्फोट की रिपोर्ट और अमेरिका-ईरान में बढ़ोतरी की आशंका ने सुरक्षित संपत्तियों की ओर पलायन को बढ़ावा दिया, जिससे डिजिटल संपत्तियों पर दबाव और बढ़ा।"

तकनीकी स्थिति और आगे की राह

तकनीकी रूप से, बिटकॉइन अभी भी 80,000-82,000 डॉलर के अपने महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर से नीचे है, और इसके नीचे जाने का लक्ष्य 72,000-70,000 डॉलर के आसपास है। एथेरियम 2,500 डॉलर से नीचे बिकवाली के दबाव का सामना कर रहा है और 2,000 डॉलर के स्तर पर फिर से परीक्षण का जोखिम है।

सहगल ने कहा, "जब तक व्यापक आर्थिक स्थिरता वापस नहीं आती और ईटीएफ में निवेश का प्रवाह फिर से शुरू नहीं होता, क्रिप्टो बाजार सुरक्षात्मक रुख बनाए रहने की संभावना है। ट्रेडर्स का मानना है कि एक स्थायी बहाली शुरू होने से पहले बाजार में उतार-चढ़ाव या और गिरावट आ सकती है।"

