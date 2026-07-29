क्रिप्टो मार्केट में गिरावट: $64000 के नीचे आया दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बिटकॉइन का भाव

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन (BTC) की कीमत 64,000 डॉलर के नीचे आ गई है। बुधवार सुबह 7 बजे के करीब यह $63,802.94 पर ट्रेड कर रही थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस गिरावट की वजह निवेशकों की बढ़ती सावधानी है। दरअसल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों में कमजोरी, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर को लेकर अनिश्चितता और अमेरिका में क्रिप्टो कानून में देरी की चिंताओं ने निवेशकों का मनोबल गिरा दिया है।

AI शेयरों की बिकवाली, फेड की अनिश्चितता और क्रिप्टो कानून में देरी ने बिटकॉइन की धारणा को कमजोर किया है। याहू फाइनेंस के अनुसार, AI शेयरों में तेज गिरावट ने रिस्की ऐसेट्स में निवेशकों के भरोसे को डगमगा दिया है। इसके साथ ही इन्वेस्टर फेडरल रिजर्व से मौद्रिक नीति के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ब्याज दरों के फैसले अक्सर क्रिप्टोकरेंसी की मांग को प्रभावित करते हैं।

क्रिप्टो कानून को लेकर चिंताएं इधर, अमेरिकी कांग्रेस में एक बड़े Crypto Regulation Bill को लेकर उम्मीदें कमजोर हो गई हैं, क्योंकि सांसदों के सामने अगस्त की छुट्टी से पहले की समय सीमा है। पॉलीमार्केट पर इस साल 'क्लैरिटी एक्ट' पारित होने की संभावना 55 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत रह गई, जो व्यापारियों के बीच घटते विश्वास को दर्शाता है।

क्या 55,000 डॉलर पर मिलेगा सपोर्ट? अगर क्रिप्टो कानून आगे नहीं बढ़ पाता है तो बिटकॉइन को और कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि यह गिरावट खरीदारी का अच्छा अवसर बन सकती है।

कॉम्पस प्वाइंट के एनालिस्ट एड इंगेल का कहना है कि अगर कीमतें और गिरती हैं तो बिटकॉइन को 55,000 डॉलर के स्तर पर मजबूत सपेार्ट मिल सकता है। उन्होंने सोमवार रात को एक नोट में कहा, "अगर क्लैरिटी एक्ट पास नहीं होता है, तो हम 55,000 डॉलर के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट देखते हैं और अगर BTC इतना गिर जाता है तो हम खरीदारी करेंगे।"

क्या बिटकॉइन में मोमेंटम दिख रही है? चार्ट एनालिस्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन लंबी अवधि के मोमेंटम के शुरुआती संकेत दिखा रहा है। सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया है कि बिटकॉइन कई महीनों की कमजोरी के बाद "अब तक के सबसे उत्साहजनक संकेत" दिखा रहा है।

ओपेनहाइमर के तकनीकी विश्लेषक एरी वाल्ड ने कहा कि 2022-2025 की रैली के दौरान हुए 60 प्रतिशत मुनाफा खोने के बाद बिटकॉइन 58,000 डॉलर से ऊपर स्थिर हो गया है। उन्हें कहा कि एक और गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि बिटकॉइन को अपने 200-दिवसीय मूविंग एवरेज को वापस पार करने तक और अधिक समेकन की उम्मीद है।

बिटकॉइन का 200-दिवसीय मूविंग एवरेज वर्तमान में 72,000 डॉलर के आसपास है। विश्लेषकों का मानना है कि इस स्तर को वापस हासिल करना एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि बिटकॉइन का ट्रेंड करेक्ट हो रहा है।