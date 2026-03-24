क्रूड ऑयल में फिर उछाल: ब्रेंट $100 के पार, क्या 150 डॉलर तक जा सकता है तेल?

मार्च महीने में अब तक ब्रेंट क्रूड 60% से ज्यादा उछल चुका है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका को और मजबूत कर दिया है। मैक्वेरी के अनुसार, अगर हॉर्मुज अप्रैल के अंत तक बंद रहता है, तो ब्रेंट क्रूड $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है।

Crude Oil Price: कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार, 24 मार्च को फिर से तेजी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड में करीब 4% की उछाल दर्ज की गई। भारत में MCX पर भी कच्चा तेल 3.57% बढ़कर ₹8,645 प्रति बैरल तक पहुंच गया। यह तेजी सोमवार की भारी गिरावट (10% से ज्यादा) के बाद आई है, जिससे बाजार में अस्थिरता साफ दिखाई दे रही है।

क्यों बढ़ रहे हैं कच्चे तेल के दाम? तेल की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण अमेरिका-ईरान युद्ध का बना रहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया हो, लेकिन ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच इजरायल के हमले जारी हैं, जिससे पश्चिम एशिया में अनिश्चितता और बढ़ गई है। इससे बाजार में सप्लाई को लेकर डर बना हुआ है।

खाड़ी क्षेत्र के कुछ देश भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, खाड़ी क्षेत्र के कुछ देश भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। खासतौर पर सऊदी अरब के शामिल होने की संभावना ने वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ा दी है। ईरान के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द सामान्य नहीं होगा। यही रास्ता दुनिया के बड़े हिस्से में तेल सप्लाई का मुख्य मार्ग है, इसलिए इसका प्रभावित होना कीमतों को ऊपर धकेल रहा है।

सप्लाई पर बड़ा असर, ऊर्जा संकट का खतरा हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट के कारण तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। खाड़ी देशों को उत्पादन कम करना पड़ा है और डीजल व जेट फ्यूल जैसे उत्पादों के दाम कच्चे तेल से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे दुनियाभर में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है और सरकारों पर दबाव बढ़ रहा है।

क्रूड में 60% की उछाल: एक महीने में तेल ने बदली तस्वीर: मार्च महीने में अब तक ब्रेंट क्रूड 60% से ज्यादा उछल चुका है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका को और मजबूत कर दिया है।

आगे क्या होगा? 150 डॉलर तक जा सकता है तेल! ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी के अनुसार, अगर हॉर्मुज अप्रैल के अंत तक बंद रहता है, तो ब्रेंट क्रूड $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल तेल $95 से $110 के दायरे में रह सकता है। अगर कीमतें $95 से नीचे जाती हैं, तभी गिरावट का ट्रेंड स्पष्ट होगा।