कच्चे तेल में फिर उबाल, पेट्रोल-डीजल के रेट में आज 7 जुलाई क्या है कोई बदलाव?

कच्चे तेल के दाम में उछाल के बीच आज 7 जुलाई को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, HPCL और इंडियन ऑयल ने भी पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दी हैं। तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी WTI क्रूड 0.41 डॉलर चढ़कर 68.83 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेंट क्रूड भी 0.42 डॉलर महंगा होकर 72.29 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है।

कच्चे तेल के दाम का बढ़ना भारत में पेट्रोल-डीजल के सस्ते होने की उम्मीदों को एक झटका है। बता दें एक बैरल कच्चे तेल में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है। अगर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मानें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अभी भी भारी घाटा हो रहा है।

नायरा के बाद किसी नहीं घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम युद्ध के दौरान जब कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी तो भारत में सबसे पहले नयारा ने ही पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर बढ़ा दिया था। इसके बाद मई में सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों में ₹7.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। अब ईरान-अमेरिका में शांति वार्ता चल रही है। युद्ध विराम जारी है और कच्चे तेल के दाम 126 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 72-73 डॉलर तक आ गए हैं।

नायरा के बाद भारत में कोई भी कंपनी पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती नहीं की है। बेंगलुरु में नायरा के पंपों पर 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद भी पेट्रोल 111.20 रुपये लीटर और डीजल 98.80 रुपये लीटर मिल रहा है। जबकि, इंडियन ऑयल के पंप पर आज 7 जुलाई को डीजल 98.80 रुपये और पेट्रोल 110.91 रुपये लीटर है।

पड़ोसी देशों के क्या हैं हाल अगर आज की बात करें तो ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के मुताबिक चीन में तेल 15.6 प्रतिशत, पाकिस्तान में पेट्रोल 16 और डीजल 13 प्रतिशत महंगा है। इन सभी देशों में युद्ध के पहले की तुलना में तेल अभी बहुत महंगा है, जबकि भारत में दाम केवल 8 प्रतिशत ही बढ़े हैं।

म्यांमार में अब भी पेट्रोल युद्ध के पहले के रेट से डेढ़ गुनी कीमत पर मिल रहा है। डीजल भी 43.7 प्रतिशत महंगा है। नेपाल में पेट्रोल 38.2 और डीजल 58.5 प्रतिशत महंगा बिक रहा है। बंग्लादेश में पेट्रोल की कीमत अभी 20.8 और डीजल की 15 प्रतिशत ऊपर है। श्रीलंका में पेट्रोल अभी भी 45.6 प्रतिशत और डीजल 48 प्रतिशत महंगा है।

आज क्या हैं सरकारी पंपों पर पेट्रोल-डीजल के रेट? जयपुर: पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर

दिल्ली: पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर

पटना: पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर

लखनऊ: पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये लीटर

भोपाल: पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर

अयोध्या: पेट्रोल 102.4 और डीजल 97.87 रुपये लीटर

चेन्नई: पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये लीटर

इंदौर: पेट्रोल 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर

कोलकाता: पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर

मुंबई: पेट्रोल 111.21 और डीजल 97.83 रुपये लीटर