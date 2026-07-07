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कच्चे तेल में फिर उबाल, पेट्रोल-डीजल के रेट में आज 7 जुलाई क्या है कोई बदलाव?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Petrol-Diesel Rates Today: कच्चे तेल के दाम का बढ़ना भारत में पेट्रोल-डीजल के सस्ते होने की उम्मीदों को एक झटका है
  • ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेंट क्रूड भी 0.42 डॉलर महंगा होकर 72.29 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है
  • IOCL, HPCL और इंडियन ऑयल ने भी पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दी हैं
कच्चे तेल में फिर उबाल, पेट्रोल-डीजल के रेट में आज 7 जुलाई क्या है कोई बदलाव?

कच्चे तेल के दाम में उछाल के बीच आज 7 जुलाई को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, HPCL और इंडियन ऑयल ने भी पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दी हैं। तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी WTI क्रूड 0.41 डॉलर चढ़कर 68.83 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेंट क्रूड भी 0.42 डॉलर महंगा होकर 72.29 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है।

कच्चे तेल के दाम का बढ़ना भारत में पेट्रोल-डीजल के सस्ते होने की उम्मीदों को एक झटका है। बता दें एक बैरल कच्चे तेल में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है। अगर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मानें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अभी भी भारी घाटा हो रहा है।

नायरा के बाद किसी नहीं घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम

युद्ध के दौरान जब कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी तो भारत में सबसे पहले नयारा ने ही पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर बढ़ा दिया था। इसके बाद मई में सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों में ₹7.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। अब ईरान-अमेरिका में शांति वार्ता चल रही है। युद्ध विराम जारी है और कच्चे तेल के दाम 126 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 72-73 डॉलर तक आ गए हैं।

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नायरा के बाद भारत में कोई भी कंपनी पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती नहीं की है। बेंगलुरु में नायरा के पंपों पर 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद भी पेट्रोल 111.20 रुपये लीटर और डीजल 98.80 रुपये लीटर मिल रहा है। जबकि, इंडियन ऑयल के पंप पर आज 7 जुलाई को डीजल 98.80 रुपये और पेट्रोल 110.91 रुपये लीटर है।

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पड़ोसी देशों के क्या हैं हाल

अगर आज की बात करें तो ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के मुताबिक चीन में तेल 15.6 प्रतिशत, पाकिस्तान में पेट्रोल 16 और डीजल 13 प्रतिशत महंगा है। इन सभी देशों में युद्ध के पहले की तुलना में तेल अभी बहुत महंगा है, जबकि भारत में दाम केवल 8 प्रतिशत ही बढ़े हैं।

Pakistan government raised petrol and high-speed diesel prices

म्यांमार में अब भी पेट्रोल युद्ध के पहले के रेट से डेढ़ गुनी कीमत पर मिल रहा है। डीजल भी 43.7 प्रतिशत महंगा है। नेपाल में पेट्रोल 38.2 और डीजल 58.5 प्रतिशत महंगा बिक रहा है। बंग्लादेश में पेट्रोल की कीमत अभी 20.8 और डीजल की 15 प्रतिशत ऊपर है। श्रीलंका में पेट्रोल अभी भी 45.6 प्रतिशत और डीजल 48 प्रतिशत महंगा है।

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आज क्या हैं सरकारी पंपों पर पेट्रोल-डीजल के रेट?

जयपुर: पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर

दिल्ली: पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर

पटना: पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर

लखनऊ: पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये लीटर

भोपाल: पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर

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अयोध्या: पेट्रोल 102.4 और डीजल 97.87 रुपये लीटर

चेन्नई: पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये लीटर

इंदौर: पेट्रोल 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर

कोलकाता: पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर

मुंबई: पेट्रोल 111.21 और डीजल 97.83 रुपये लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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