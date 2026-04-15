क्या अब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, लेकिन आगे क्या होगा?

Crude Oil Update: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीद बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर के नीचे पहुंच गया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में थोड़ी राहत है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई बाधित होने की वजह से अनिश्चितता बनी हुई है।

Crude Oil Update: मिडिल ईस्ट (Middle East) में बढ़ते तनाव के बीच अब शांति की उम्मीदों ने कच्चे तेल की कीमतों को राहत दी है और इसका असर सीधे ग्लोबल मार्केट पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू होने की खबर सामने आई है, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरकर 95 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गई हैं। खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड -0.51% गिरकर 94.308 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था, जबकि WTI में भी करीब 1% की गिरावट देखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

यह गिरावट इसलिए अहम है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। अब जैसे ही बातचीत की उम्मीद जगी, निवेशकों का भरोसा भी बढ़ गया और बाजार में पॉजिटिविटी साइन देखने को मिला। हालांकि, स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही अब भी प्रभावित है।

तेल और गैस कंपनियों की बात करें तो इस गिरावट से भारत पेट्रोलियम कॉर्प के शेयरों में 4.4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प के शेयरों में लगभग 4.7 प्रतिशत और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयरों में लगभग 2.9 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

HPCL (Hindustan Petroleum Corporation Limited) के शेयर में 15 अप्रैल 2026 जबरदस्त तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक यह स्टॉक 5.41% उछलकर 368.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस उछाल के पीछे मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट मानी जा रही है।

BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited) के शेयर में भी मजबूत तेजी देखने को मिली। यह स्टॉक 4.45% उछलकर 306 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में सुधार की उम्मीद बढ़ती है। निवेशकों का भरोसा इसलिए भी बढ़ा है, क्योंकि कम क्रूड कीमतों से रिफाइनिंग कॉस्ट घटती है और मुनाफे में सुधार की संभावना बनती है।

विश्लेषकों का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें 90-95 डॉलर के दायरे में बनी रहती हैं, तो तेल पर निर्भर सेक्टर को राहत मिलती रह सकती है। ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध से पहले जहां रोजाना सैकड़ों जहाज गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या काफी कम हो गई है, जिससे सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। ऐसे में अगर शांति वार्ता सफल होती है और इस समुद्री मार्ग पर ट्रैफिक सामान्य हो जाता है, तो तेल की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर बाजार की नजर अब अमेरिका के इन्वेंट्री डेटा पर भी टिकी हुई है। अगर कच्चे तेल का स्टॉक बढ़ता है, तो कीमतों पर और दबाव आ सकता है, जबकि गैसोलीन और डिस्टिलेट की कमी कीमतों को सपोर्ट दे सकती है।